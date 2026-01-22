शौहर से तलाक लेना चाहती थी बेगम, थार में गोमांस मिलने के दो साल पुराने मामले में हुआ खुलासा

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मोहम्मद वासिफ की थार गाड़ी से कथित रूप से गोमांस मिलने के मामले में पुलिस जांच के दौरान एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि वासिफ की पत्नी उससे तलाक लेना चाहती थी और इसी कारण पूरे मामले को साजिश के तहत अंजाम दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, वासिफ की पत्नी का भोपाल निवासी युवक अमान से संपर्क था, जिसे उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है. आरोप है कि पत्नी ने अमान के माध्यम से ऑनलाइन गोमांस मंगवाया और उसे वासिफ की थार गाड़ी में रखवाया गया. इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी गई, जिससे वासिफ को मौके पर पकड़वाया जा सके.

गाड़ी से बरामद हुआ था कथित गोमांस

घटना की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया. पुलिस ने थार गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें कथित रूप से गोमांस बरामद होने का दावा किया गया. इसके बाद मोहम्मद वासिफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

पत्नी और अमान की भूमिका की जांच शुरू

हालांकि, जांच आगे बढ़ने पर वासिफ की पत्नी की भूमिका संदिग्ध पाई गई. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि गोमांस की खरीद, उसकी डिलीवरी और सूचना देने की प्रक्रिया में कौन-कौन लोग शामिल थे. भोपाल निवासी अमान की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आरोप कितने सही हैं और इसमें किस-किस की संलिप्तता है. फिलहाल मोहम्मद वासिफ न्यायिक प्रक्रिया के तहत है और पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.