उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आंबेडकर जयंती (14 अप्रैल ) के दिन अंजलि मैसी द्वारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूड़ी खिलाना अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है. उसके पिता को सुपरवाइजर से वापस डिमोशन करने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि किसी कार्यक्रम में कोई जाता है, मेरा इनसे कोई वैसा परिचय नहीं था, ये सब बीजेपी के लोग करवा रहे हैं.

अखिलेश यादव ने उस दिन के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि हम उस दिन गुरुद्वारे में गए थे मत्था टेकने, वहां ये मिलीं और हमसे भंडारा खाने को कहा. उन्होंने अंजलि को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं अधिकारियों से बात कर लूंगा. अखिलेश यादव ने यह बयान लखनऊ में पत्रकारों के सवालों के जबाब में दिया.

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजलि ने कहा कि मैं एक बात कहना चाहूंगी सर के नौकरी की कोई बात नहीं है. मैं सिर्फ बीजेपी की धांधागर्दी दिखाना चाहती हूं और कुछ नहीं, आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान, मेरे पिताजी ने भी मुझे यही संदेश आपको देने के लिए कहा है कि आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान.

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14 अप्रैल का है मामला

यहां बता दें कि 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती के दिन सपा प्रमुख अंजलि के भंडारे में शामिल हुए थे और खाना खाया था. यह वीडियो काफी वायरल हुआ था. अब उनके पिता के साथ हुई घटना पर उन्होंने अफ़सोस जताया. बोले, इनके साथ अपमान की बात कर रहे हैं लोग. यही नहीं उन्होंने इस संबंध में नगर आयुक्त से बात कर पूरी मदद करने का आश्वासन दिया.

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और एक पोस्ट भी किया है. उन्होंने लिखा, पीडीए समाज की एक महिला के पिता को, पुरुषवादी भाजपा सरकार सिर्फ़ इसलिए प्रताड़ित कर रही है क्योंकि हमने ‘बाबासाहेब जी की जयंती’ पर अपनी उस छोटी बहन के यहाँ पूड़ी खा ली थी.

इतनी निकृष्ट राजनीति तो उन अंग्रेजों ने भी नहीं की थी, जिनके लिए भाजपा के वज़ीफ़ाजीवी वैचारिक पूर्वज संगी-साथी मुख़बिरी करते थे. इससे पहले भी हमारे चाय पीने की वजह से एक आत्मनिर्भर पीडीए चायवाले युवा को भाजपा सरकार ने प्रताड़ित किया था. भाजपा पीडीए विरोधी है, और हमेशा रहेगी. घोर निंदनीय!

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