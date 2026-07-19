ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने मथुरा शाही ईदगाह और जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर बड़ा ऐलान किया है. पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर मथुरा शाही ईदगाह पर कब्जा नहीं होने देंगे.

इसरार अहमद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, “अखिलेश यादव, आप साथ दें या न दें, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब जाग चुका है. वह किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है.”

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जौहर विश्वविद्यालय की लड़ाई भी लड़ेगी AIMIM

एआईएमआईएम ने जौहर विश्वविद्यालय की लड़ाई भी लड़ने का ऐलान किया. इसरार अहमद ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे.

मुसलमान सपा की ओर देख रहे हैं

इसरार अहमद ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मथुरा और जौहर विश्वविद्यालय दोनों मुद्दों पर खामोश हैं. उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत मुसलमान समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं. ऐसी खामोशी मुस्लिम समाज के साथ धोखा है.”

मथुरा पर माहौल बनाने का आरोप

एआईएमआईएम ने बीजेपी पर मथुरा शाही ईदगाह को लेकर माहौल बनाने का आरोप लगाया. इसरार अहमद ने कहा कि अखिलेश यादव को इस विवाद पर अपना स्पष्ट रुख बताना चाहिए.

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