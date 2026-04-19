यूपी: इस चुनाव में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू, हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया फैसला

देशभर में महिला आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर घमासान मचा हुआ है. संसद में इसको लेकर बिल पेश किया गया जो विपक्ष ने गिरा दिया है. अब इस बीच यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनावों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है. महिला शक्ति को लेकर लखनऊ बार एसोसिएशन ने बड़ी पहल कर दी है. लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं को लेकर अब 30 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश जारी किया गया है.

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हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश



लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव में हाईकोर्ट के निर्देश पर महिला आरक्षण लागू होगा. लखनऊ बार के चुनाव में आरक्षण लागू होना महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का उद्देश्य है. हाईकोर्ट ने एक याचिका पर निर्देश जारी किया था. जिसका पालन करते हुए लखनऊ बार एसोसिएशन ने एक इमरजेंसी बैठक में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए चर्चा की. जिसके बाद बैठक में सर्वसम्मति से महिला वकीलों के लिए बार एसोसिएशन के चुनाव में 30 प्रतिशत पद रिजर्व किए जाएंगे.

एल्डर्स कमेटी द्वारा फैसला लिया गया है कि एसोसिएशन के 22 पदों पर 30 प्रतिशत आरक्षण लागू करते हुए 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. लखनऊ बार एसोसिएशन महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने वाली पहली एसोसिएशन बन गई है.

इन पदों पर महिलाओं को दिया जाएगा आरक्षण

महिला अधिवक्ताओं को सीनियर और जूनियर कार्यकारिणी के 6 पदों में से 3 पदों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी. इसके अलावा कोषाध्यक्ष का एक पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. बता दें कि महिलाओं को आरक्षण लागू होने के बाद लखनऊ बार एसोसिएशन में चुनाव लड़ने के लिए रविवार (19 अप्रैल) को अपना नामांकन दाखिल होगा. फिलहाल जो पुरष प्रत्याशी इन पदों पर अपना पर्चा भर चुका हैं उन्हें नॉमिनेशन वापस लेना होगा और दूसरे पद पर नामांकन भरना होगा.

वहीं इस फैसले में बताया गया है कि जो प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस लेंगे उनकी फीस भी लौटा दी जाएगी. साथ ही जो महिला प्रत्याशी अन्य पदों पर चुनाव लड़ रही थी उन्हें भी अब आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने की छूट दे दी गई है. लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव 23 अप्रैल को संपन्न कराए जाएंगे.

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