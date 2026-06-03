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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLUCC घोटाले में CBI की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से दो और आरोपी गिरफ्तार; 800 करोड़ की रकम पर जांच तेज

LUCC घोटाले में CBI की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से दो और आरोपी गिरफ्तार; 800 करोड़ की रकम पर जांच तेज

Dehradun News In Hindi: CBI के अनुसार किशन जैन और पंकज जैन तकपहुंचने के लिए जांचकर्ताओं ने महीनों मेहनत की.बड़ेपैमाने पर वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले गए,बैंक खातों के लेनदेन का बारीकी से विश्लेषण किया गया,

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Updated at : 03 Jun 2026 11:06 AM (IST)
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उत्तराखंड के सबसे बड़े निवेश घोटालों में शुमार LUCC यानी लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में CBI की जांच अब और गहरी होती जा रही है.केंद्रीय जांच एजेंसी ने 1 जून को मुंबई से किशन जैन और पंकज जैन को गिरफ्तार किया है.इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की कुल संख्या सात हो गई है.

CBI के अनुसार किशन जैन और पंकज जैन तक पहुंचने के लिए जांचकर्ताओं ने महीनों मेहनत की.बड़े पैमाने पर वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले गए, बैंक खातों के लेनदेन का बारीकी से विश्लेषण किया गया, कई राज्यों में फील्ड जांच की गई और मौखिक गवाहियां जुटाई गईं.पर्याप्त सबूत मिलने के बाद दोनों को दबोचा गया.अब इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जाएगा और BUDS एक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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एजेंसी का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने इस पूरे नेटवर्क में निवेशकों से पैसा जुटाने, उसे इधर-उधर ट्रांसफर करने और कथित गबन की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई.जांच में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि दोनों लाखों निवेशकों की रकम की रूटिंग और उसके इस्तेमाल से सीधे जुड़े थे.

मई में पांच, जून में दो एक-एक कर कसती जा रही है जांच की कड़ियां

इससे पहले CBI 12 और 13 मई 2026 को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.इनमें सुशील गोखरू, राजेंद्र सिंह बिष्ट, तरुण कुमार मौर्य, गौरव रोहिल्ला और ममता भंडारी शामिल हैं.इनमें से तीन उत्तराखंड में LUCC के वरिष्ठ सहकारी प्रमोटर थे जो राज्यभर में जमा राशि इकट्ठा करने और शाखाओं के संचालन में लगे हुए थे.ये पांचों फिलहाल देहरादून की सुधोवाला जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.

गांव-गांव बिछाया ठगी का जाल, पैसा दोगुने का दिया लालच

LUCC ने उत्तराखंड में एफडी और आरडी जैसी परिचित-सी दिखने वाली योजनाओं की आड़ में लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का सपना दिखाया.कंपनी ने गांवों और कस्बों तक एजेंटों का विशाल नेटवर्क फैला रखा था.छोटे किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी-हर तबके के लोग इस जाल में फंसे.

बड़े निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए फर्जी संपत्ति के कागज, मनगढ़ंत बैंक स्टेटमेंट और जाली इनकम टैक्स रिटर्न तक दिखाए जाते थे.और जब लोग तसल्ली नहीं माने, तो प्रबंधन ने बॉलीवुड का सहारा लिया.

फिल्मी चेहरों की आड़ में बड़ा खेल

विश्वसनीयता बनाने के लिए सोसाइटी ने बॉलीवुड अभिनेता आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े को ब्रांड एंबेसडर बनाया.चमक-धमक और बड़े नामों को देख फिल्म जगत भी इस जाल से न बच सका.अभिनेता आयुष शाह और उनकी बहन मौसम शाह ने फर्जी दस्तावेजों के भरोसे में आकर 4.44 करोड़ रुपए तक निवेश कर डाले.

जून 2024 में एक झटके में बंद हो गईं 35 शाखाएं

जून 2024 में पूरे उत्तराखंड में LUCC की 35 शाखाएं एक साथ बंद हो गईं.अगले कुछ दिनों में हजारों निवेशकों को अहसास हुआ कि उनका पैसा फंस चुका है.कोटद्वार समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज हुए.मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया.इसके बाद CBI की ACB देहरादून शाखा ने 26 नवंबर 2025 को केस दर्ज किया और पुलिस की 18 अलग-अलग FIR को अपने हाथ में ले लिया.

मुख्य आरोपी अब भी फरार, विदेश में बैठे समीर अग्रवाल

CBI पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि इस पूरे घोटाले का मुख्य सूत्रधार समीर अग्रवाल है.वह अपनी पत्नी सानिया अग्रवाल के साथ विदेश फरार बताया जा रहा है. सी दोनों के खिलाफ नोटिस और लुकआउट सर्कुलर जारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक वे पकड़ में नहीं आए हैं.

संपत्तियां होंगी फ्रीज, पीड़ितों को मिल सकती है राहत

जांच के दौरान CBI को ऐसी कई अचल संपत्तियों का पता चला है जो कथित तौर पर ठगी की रकम से खरीदी गई हैं.एजेंसी ने इन संपत्तियों का ब्योरा BUDS एक्ट के तहत उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव को भेजा है और इन्हें फ्रीज कर पीड़ित निवेशकों को राहत दिलाने की मांग की है.

एक लाख से अधिक उत्तराखंड निवेशकों की करीब 800 करोड़ रुपए की जमा रकम इस मामले में फंसी बताई जा रही है, जबकि सीधी धोखाधड़ी 400 करोड़ से ऊपर आंकी जा रही है.जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 11:06 AM (IST)
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