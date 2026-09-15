मुजफ्फरनगर: प्रेमी के पिता की गोली मारकर हत्या, ऑनर किलिंग की वारदात से सनसनी

मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक के पिता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव की युवती को लेकर फरार हुए युवक के परिवार से नाराज युवती के परिजनों ने उसके पिता को निशाना बनाया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं.

दरअसल, पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव किनौनी का है. बताया गया कि 50-55 वर्षीय सुभाष साइकिल से फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी. गोली लगने से सुभाष की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि करीब 10-15 दिन पहले गांव का रहने वाला आकाश नाम का युवक प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही बिरादरी की कशिश नाम की युवती को लेकर फरार हो गया था.

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दोनों पक्षों में चल रहा था तनाव

हालांकि, मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी, जिसमें कोई समाधान नहीं निकल सका. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जबकि युवती को बरामद कर नारी निकेतन भेजा गया था. आरोप है कि युवती अपने प्रेमी आकाश के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी और उसने अपने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था.

आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस

आरोप है कि इसी रंजिश के चलते युवती के परिजनों ने आकाश के पिता सुभाष की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फील्ड यूनिट और सर्विलांस टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने कहा कि सुभाष नाम के व्यक्ति साइकिल से फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे. इस दौरान उनको गोली मारी गई है, जिससे उनकी मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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