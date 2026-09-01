Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनंदकिशोर गुर्जर की लोनी सीट पर 2027 चुनाव में बदलेंगे समीकरण? जानें- यहां सब कुछ

नंदकिशोर गुर्जर की लोनी सीट पर 2027 चुनाव में बदलेंगे समीकरण? जानें- यहां सब कुछ

2026 में एसआईआर के बाद लोनी विधानसभा सीट पर 4,48,224 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय लोनी विधानसभा सीट पर 5,24,008 मतदाता थे. एसआईआर के बाद लोनी विधानसभा सीट पर लगभग 75,784 मतदाता कम हुए.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

लोनी सीट की विधानसभा संख्या 53 है. लोनी विधानसभा सीट गाजियाबाद जिले और लोकसभा दोनों का हिस्सा है. 2008 में परिसीमन से पहले लोनी विधानसभा सीट खेकड़ा के नाम से जानी जाती थी. 2012 में लोनी विधानसभा सीट पहली बार अस्तित्व में आई. लेकिन विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा पुराना ही रहा. 1991 से 2007 तक खेकड़ा विधानसभा सीट पर मदन भैय्या का दबदबा रहा. मदन भैय्या दल बदलते रहे और विधायक बनते रहे.

खेकड़ा यानी अब की लोनी सीट पर 1993 में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था. 1996 में बीजेपी ने भी चुनाव जीता था. लेकिन 1993 के बाद 2022 तक सपा लोनी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई तो 1996 के बाद 2017 तक बीजेपी लोनी में कमल नहीं खिला पाई थी. 2017 में बीजेपी एक लंबे अंतराल के बाद लोनी विधानसभा सीट जीती. 2017 में बीजेपी से नंदकिशोर गुर्जर विधायक बने.

2022 विधानसभा चुनाव में लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर चुनाव जीते. सपा गठबंधन से आरएलडी के मदन भैय्या चुनाव लड़े. बसपा ने अकील और निर्दलीय रंजीता धामा भी चुनाव लड़ीं. कांग्रेस पार्टी ने यामिन मिलक को प्रत्याशी बनाया.

2026 में एसआईआर के बाद लोनी विधानसभा सीट पर 4,48,224 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय लोनी विधानसभा सीट पर 5,24,008 मतदाता थे. एसआईआर के बाद लोनी विधानसभा सीट पर लगभग 75,784 मतदाता कम हुए हैं. 

लोनी विधानसभा सीट मुस्लिम, गुर्जर और एससी बाहुल्य मानी जाती है.

2022 विधानसभा चुनाव में लोनी विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,27,410
2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 1,18,734
3. रंजीता धामा (निर्दलीय)- 27,289
4. बसपा- 25,717
5. कांग्रेस- 2,049

2022 विधानसभा चुनाव में लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर ने चुनाव जीता. बीजेपी ने सपा गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार मदन भैय्या को लगभग 9 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 40.44 प्रतिशत और आरएलडी को 37.68 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 3 प्रतिशत वोटों का फासला रहा. निर्दलीय उम्मीदवार रंजीता धामा को 27 हजार वोट मिले. बसपा लगभग 25 हजार वोट ले पाई और कांग्रेस का हाल ना ही पूछिए, मात्र 2 हजार वोट कांग्रेस लोनी में ला पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में लोनी विधानसभा सीट पर सामान्य वर्ग का पूरा वोट बीजेपी के साथ गया. इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों का वोट भी बीजेपी के साथ गया. जाट और गुर्जर वोट भी बीजेपी अपने साथ रखने में कामयाब रही. हालाँकि गुर्जर वोटों में मदन भैय्या ने भी सेंधमारी की. गुर्जर वोट बीजेपी और आरएलडी दोनों ही दलों के बीच बंटा, अधिकांश गुर्जर वोटों का हिस्सा बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर के साथ गया. बीजेपी और सपा गठबंधन दोनों ने ही गुर्जर समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था. 2022 विधानसभा चुनाव में नंदकिशोर गुर्जर ने सिर्फ लोनी विधानसभा सीट ही नहीं जीती बल्कि मदन भैय्या को उनके ही पुराने गढ़ में हराकर अपने राजनीतिक कद को बहुत बड़ा किया. 2022 चुनाव से लोनी में मदन भैय्या का गढ़ टूट गया और नंदकिशोर गुर्जर ने इसे अपना गढ़ बना लिया. 

2022 विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार मदन भैय्या को मुस्लिम वोट एकतरफा मिला. गुर्जर वोट भी मिले लेकिन अपनी बिरादरी का पूरा वोट लेने में मदन भैय्या कामयाब नहीं हो सके. आरएलडी से गठबंधन के बावजूद जाट वोट मदन भैय्या को नहीं मिला. जाट वोट बीजेपी के साथ गए. 

निर्दलीय उम्मीदवार रंजीता धामा ने बीजेपी और सपा दोनों के वोट काटे. रंजीता धामा जाट समाज से आती हैं, लोनी विधानसभा सीट पर रंजीता धामा लगभग लगभग सारे जाट वोट लेने में कामयाब रहीं. यह दिखाता है कि आरएलडी बागपत जिले के बाहर जाट वोट पर अपना एकाधिकार खो चुकी है. बसपा प्रत्याशी को एससी समाज का वोट हासिल हुआ. कांग्रेस को लगभग 1 हजार मुस्लिम वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में लोनी विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,43,522
2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 1,21,668
3. बसपा- 14,712

2024 लोकसभा चुनाव में भी लोनी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की. बीजेपी के अतुल गर्ग ने सपा गठबंधन की कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा को लगभग 22 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 14 हजार वोट ही हासिल हुए. 

2024 लोकसभा चुनाव लोनी विधानसभा सीट पर बीजेपी को सामान्य और ओबीसी वर्ग का पूरा का पूरा वोट हासिल हुआ. जाट और गुर्जर वोट दोनों एक साथ बीजेपी को गए. 2022 की तरह 2024 में गुर्जर वोटों में बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि सपा गठबंधन की प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से थीं. बीजेपी ने कुछ एससी वोट भी हासिल किए.

2024 लोकसभा चुनाव में लोनी विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा को मुस्लिम वोट पूरे मिले. इसके साथ ही ब्राह्मण और त्यागी समाज का भी कुछ वोट डॉली शर्मा को मिले. यही नहीं लोनी में 2-3 हजार एससी वोट भी सपा गठबंधन के पास गए. लेकिन इस बार गुर्जर वोट सपा कांग्रेस गठबंधन के पास नहीं गए. 2024 में लोनी विधानसभा सीट पर सपा-कांग्रेस गठबंधन को 1.21 लाख वोट मिले. यह पूरा का पूरा सपा का वोट बैंक कहा जा सकता है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में लोनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस को महज 2 हजार वोट मिले थे. कांग्रेस पार्टी का कोई असर नहीं रहा लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी डॉली शर्मा का प्रभाव ब्राह्मण और त्यागी वोटों में देखने को मिला.

बसपा को उसके मूल काडर के एससी वोटों का कुछ नुकसान हुआ, इसीलिए 2022 की तुलना में 2024 में लोनी विधानसभा सीट पर बसपा के वोटों में कमी आई.

2027 विधानसभा चुनाव में लोनी विधानसभा सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की लड़ाई होगी. एक बात और साफ है कि लोनी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी चयन का असर बागपत विधानसभा सीट पर भी पड़ेगा.

लोनी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 1.50 लाख
2. गुर्जर- 80 हजार
3. एससी- 65 हजार
4. ब्राह्मण- 25 हजार
5. क्षत्रिय- 13 हजार
6. वैश्य- 12 हजार
7. जाट- 12 हजार
8. त्यागी- 10 हजार
9. कश्यप- 10 हजार
10. पाल- 10 हजार
11. प्रजापति- 8 हजार
12. सैनी- 6 हजार
13. उत्तराखंडी- 12 हजार
14. पंजाबी- 5 हजार
15. नाई- 7 हजार
16. अन्य- 25 हजार

लोनी विधानसभा सीट मुस्लिम और गुर्जर बाहुल्य विधानसभा सीट है. एससी मतदाता भी बहुत अच्छी खासी संख्या में हैं. लोनी में लगभग 75 हजार के आसपास सामान्य वर्ग के मतदाता भी हैं. इसके अलावा गुर्जर छोड़कर लगभग 50 हजार से ज्यादा एससी मतदाता हैं. लोनी में गुर्जर और अति पिछड़े मतदाता ही हार जीत तय करते हैं.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS Vishal Vishleshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले ओवैसी को बड़ा झटका, आसिम वकार इस पार्टी में होंगे शामिल
यूपी चुनाव से पहले ओवैसी को बड़ा झटका, आसिम वकार इस पार्टी में होंगे शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नंदकिशोर गुर्जर की लोनी सीट पर 2027 चुनाव में बदलेंगे समीकरण? जानें- यहां सब कुछ
नंदकिशोर गुर्जर की लोनी सीट पर 2027 चुनाव में बदलेंगे समीकरण? जानें- यहां सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत विधानसभा सीट पर 2027 में फंसेगा पेंच? RLD-BJP के अलायंस से बढ़ेगी सपा की मुश्किल? पढ़ें पूरा समीकरण
बागपत विधानसभा सीट पर 2027 में फंसेगा पेंच? RLD-BJP के अलायंस से बढ़ेगी सपा की मुश्किल? पढ़ें पूरा समीकरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत की बड़ौत सीट: BJP ने मारी थी बाजी, 2027 में किसके खाते में जाएगी सीट? पढ़ें पूरा समीकरण
बागपत की बड़ौत सीट: BJP ने मारी थी बाजी, 2027 में किसके खाते में जाएगी सीट? पढ़ें पूरा समीकरण
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
बिहार
चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक
चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक
इंडिया
'47KM तक दरिंदगी, कितनी बच्चियों के साथ...' दिल्ली गैंगरेप पर भड़के राहुल गांधी
'47KM तक दरिंदगी, कितनी बच्चियों के साथ...' दिल्ली गैंगरेप पर भड़के राहुल गांधी
आईपीएल 2026
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
पंजाब
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget