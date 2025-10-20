बागपत: लोकसभा अध्यक्ष का PA बताकर धमकाया, पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

बागपत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पीए बताकर रिश्तेदारों को धमकाने वाले आरोपी समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. एक नव निवाहिता ने सभी पर दहेज मांगने, मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज होने की कार्रवाई के बाद अब विवेचना शुरू होगी.

इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता का कहना है कि ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ित करता है. इसी बीच एक युवक ने खुद को लोकसभा अध्यक्ष का पीए बताकर रिश्तेदारों को धमकाया है.

दहेज से संतुष्ट नहीं थे ससुराल वाले

बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के लुहारी गांव की रहने वाली संगीता की शादी 21 फरवरी 2025 को अभिनव पुत्र विनय मूल निवासी कंडेरा हाल निवासी स्वाति एनक्लेव मेरठ के साथ हुई थी, जिसमें लगभग 25 लाख रुपये खर्च हुए थे. मगर ससुराल पक्ष के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं थे. वह उस पर और दहेज लाने का दबाव बना रहे थे.

इसी को लेकर वह उसका उत्पीड़न करने लगे. उसके पति अभिनव, सास राकेश देवी, ससुर विनय, ननद सोनिका, ननदोई आशीष, उसके पति का फुफेरा भाई लवली उसे परेशान करने लगे, लेकिन वह इस दुख को सहती रही. उसके पति, सास व ससुर ने उस पर मायके से स्कूटी लाने का दबाव बनाया, जिसके बाद उसने अपने पिता से 10 मार्च को ससुराल वालों को स्कूटी दिलवाई.

मारपीट और धमकी देने के बाद हुई कार्रवाई

मुकदमे के अनुसार, 16 मार्च को उसके पति, सास और ससुर ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके कंधे में डंडा मार दिया. जान से मारने के लिए उसका गला भी दबा दिया. उसी दिन उसके ननदोई आशीष ने स्वयं को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पीए बताते हुए उसके ससुराल पक्ष के लोगों को फोन कर कहा कि उसे जान से मार दो, वह उनका कुछ नहीं होने देगा.

इस बाबत उसने गंगानगर थाना प्रभारी, मेरठ को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन गणमान्य लोगों और रिश्तेदारों के समझाने के बाद वह ससुराल आ गई, लेकिन उनका रवैया नहीं सुधरा और आरोपी फिर उसके साथ मारपीट करने लगे. उसके बाद आरोपी उस पर पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगे.

बड़ौत कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि संगीता की तहरीर पर उसके पति अभिनव, सास राकेश देवी, ससुर विनय, ननद सोनिका, ननदोई आशीष, उसके पति के फुफेरे भाई लवली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.