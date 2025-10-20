हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत: लोकसभा अध्यक्ष का PA बताकर धमकाया, पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

बागपत: लोकसभा अध्यक्ष का PA बताकर धमकाया, पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

Baghpat News: लोकसभा अध्यक्ष का पीए बताने वाले समेत छह के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. दहेज के मामले में एसपी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है.

By : राजीव पंडित | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Oct 2025 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

बागपत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पीए बताकर रिश्तेदारों को धमकाने वाले आरोपी समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. एक नव निवाहिता ने सभी पर दहेज मांगने, मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज होने की कार्रवाई के बाद अब विवेचना शुरू होगी. 

इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता का कहना है कि ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ित करता है. इसी बीच एक युवक ने खुद को लोकसभा अध्यक्ष का पीए बताकर रिश्तेदारों को धमकाया है.

दहेज से संतुष्ट नहीं थे ससुराल वाले 

बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के लुहारी गांव की रहने वाली संगीता की शादी 21 फरवरी 2025 को अभिनव पुत्र विनय मूल निवासी कंडेरा हाल निवासी स्वाति एनक्लेव मेरठ के साथ हुई थी, जिसमें लगभग 25 लाख रुपये खर्च हुए थे. मगर ससुराल पक्ष के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं थे. वह उस पर और दहेज लाने का दबाव बना रहे थे. 

इसी को लेकर वह उसका उत्पीड़न करने लगे. उसके पति अभिनव, सास राकेश देवी, ससुर विनय, ननद सोनिका, ननदोई आशीष, उसके पति का फुफेरा भाई लवली उसे परेशान करने लगे, लेकिन वह इस दुख को सहती रही. उसके पति, सास व ससुर ने उस पर मायके से स्कूटी लाने का दबाव बनाया, जिसके बाद उसने अपने पिता से 10 मार्च को ससुराल वालों को स्कूटी दिलवाई.

मारपीट और धमकी देने के बाद हुई कार्रवाई 

मुकदमे के अनुसार, 16 मार्च को उसके पति, सास और ससुर ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके कंधे में डंडा मार दिया. जान से मारने के लिए उसका गला भी दबा दिया. उसी दिन उसके ननदोई आशीष ने स्वयं को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पीए बताते हुए उसके ससुराल पक्ष के लोगों को फोन कर कहा कि उसे जान से मार दो, वह उनका कुछ नहीं होने देगा. 

इस बाबत उसने गंगानगर थाना प्रभारी, मेरठ को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन गणमान्य लोगों और रिश्तेदारों के समझाने के बाद वह ससुराल आ गई, लेकिन उनका रवैया नहीं सुधरा और आरोपी फिर उसके साथ मारपीट करने लगे. उसके बाद आरोपी उस पर पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगे. 

बड़ौत कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि संगीता की तहरीर पर उसके पति अभिनव, सास राकेश देवी, ससुर विनय, ननद सोनिका, ननदोई आशीष, उसके पति के फुफेरे भाई लवली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

और पढ़ें
Published at : 20 Oct 2025 08:15 PM (IST)
Tags :
Baghpat News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
War 2 हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई रणबीर कपूर की 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ, जानें वजह
'वॉर 2' हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ
Advertisement

वीडियोज

चुनाव बवाली, किसकी जीत की दीवाली?
Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
War 2 हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई रणबीर कपूर की 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ, जानें वजह
'वॉर 2' हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ
हेल्थ
Early Signs of Liver disease: बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं लिवर में सूजन के ये 5 लक्षण, 99% लोग इग्नोर करके मौत को लगा लेते हैं गले
बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं लिवर में सूजन के ये 5 लक्षण, 99% लोग इग्नोर करके मौत को लगा लेते हैं गले
जनरल नॉलेज
Cheapest Cashews: इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget