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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में घर लेने वालों के लिए बड़ी खबकर, LDA के 1392 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

लखनऊ में घर लेने वालों के लिए बड़ी खबकर, LDA के 1392 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गांधी जयंती पर 'अदिति अपार्टमेंट' में 1,392 फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 412 वन-BHK यूनिट शामिल हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 02 Oct 2026 10:15 AM (IST)
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लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री आवास और अफोर्डेबल हाउस की योजना शुरू की है. प्राधिकरण ने अपनी 'अनंत नगर' योजना के तहत पहले बहु-मंजिला हाउसिंग प्रोजेक्ट, 'अदिति अपार्टमेंट' में 1392 फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिया है. इसमें 412 प्रधानमंत्री आवास और 980 अफोर्डेबल हाउस शामिल हैं.

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इन फ्लैटों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जा सकेगा. आवेदन केवल LDA की आधिकारिक वेबसाइट केलसक,कगकॊ जरिए होगा. आवेदक को फ्लैट की अनुमानित कीमत की 5 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय जमा करनी होगी. आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए यह राशि 2.5 प्रतिशत रखी गई है. फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा.

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412 प्रधानमंत्री आवास, कीमत 8.99 लाख रुपये

अदिति अपार्टमेंट में 1 बीएचके के 412 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे. फ्लैट का क्षेत्रफल 38.25 वर्गमीटर होगा और इसकी कीमत 8.99 लाख रुपये है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थी को इसमें करीब 6.50 लाख रुपये देने होंगे, जबकि बाकी 2.50 लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अंशदान के रूप में दिए जाएंगे.

980 अफोर्डेबल हाउस

परियोजना में 2 बीएचके के 980 अफोर्डेबल हाउस भी बनाए जाएंगे. प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 50.10 वर्गमीटर होगा और इसकी कीमत 34.82 लाख रुपये तय की गई है. परियोजना में बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था होगी. इसमें 545 चार पहिया वाहनों के साथ दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी.

5 टावर में बनेगा अदिति अपार्टमेंट

अदिति अपार्टमेंट अनंत नगर योजना के आदर्श खंड में करीब 18,411 वर्गमीटर के ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर विकसित किया जाएगा. परियोजना में कुल पांच टावर होंगे. करीब 7,500 वर्गमीटर क्षेत्र में पार्क और ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी. 

फ्लैटों में बालकनी से लेकर हाईस्पीड लिफ्ट तक

1 बीएचके फ्लैट में दो और 2 बीएचके फ्लैट में तीन बालकनी होंगी. परियोजना में हाई स्पीड लिफ्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पावर बैकअप, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, कम्युनिटी स्पेस और पेडेस्ट्रियन पाथ-वे जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक, अदिति अपार्टमेंट के जरिए अलग-अलग आय वर्ग के परिवारों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:15 AM (IST)
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