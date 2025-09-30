प्रयागराज के बहरिया में जमीन विवाद में महिलाओं की पिटाई, दो गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में थाना क्षेत्र बहरिया में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गयी. यहां फजीलाबाद उर्फ़ कालूपुर गांव में के पक्षके दबंग व्यक्ति ने लाठी डंडों से दूसरे परिवार की महिलाओं को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हरकत में ये पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की.

उधर इस मामले के मुख्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस की मानें तो घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल बहरिया थाना क्षेत्र के फजीलाबाद उर्फ कालूपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 1 मिनट 39 सेकंड के वीडियो में एक व्यक्ति लाठी डंडे से परिवार की एक महिला और बेटियों की लाठी से पिटाई करता नजर आ रहा है. जबकि उसके पीछे कुछ महिलाएं और पुरुष दौड़ते नजर आ रहे हैं. वीडियो में व्यक्ति पूरी ताकत से लाठी से महिला पर हमला करता नजर आ है. जिससे महिला जमीन पर गिर जाती है और उसे बचाने के लिए आगे आई उसकी बेटियां भी जमीन पर गिर गई.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसीपी फूलपुर विवेक यादव के मुताबिक फजीलाबाद उर्फ कालूपुर गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच आबादी की जमीन पर कूड़ा करकट डालने को लेकर विवाद हुआ है. इसके बाद लाठी डंडे से मारपीट हुई है. पीड़ित पक्ष की ओर से बहरिया थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने आरोपी पक्ष के दो व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है. वीडियो में डंडे से महिलाओं की पिटाई कर रहा मुख्य अभियुक्त अभी फरार है‌. पुलिस की टीमें उसकी घर पकड़ के लिए प्रयास में जुटी है.

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही कर रही है. हालांकि पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों अभियुक्त अब अपनी गलती पर हाथ जोड़ते हुए और पुलिस से माफी मांगते नजर आ रहे हैं. दोनों अभियुक्त हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि वह कभी भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाएंगे.