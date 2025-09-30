हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज के बहरिया में जमीन विवाद में महिलाओं की पिटाई, दो गिरफ्तार

प्रयागराज के बहरिया में जमीन विवाद में महिलाओं की पिटाई, दो गिरफ्तार

Prayagraj News: जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक व्यक्ति लाठी डंडे से महिला और बेटियों की लाठी से पिटाई कर रहा है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 30 Sep 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में थाना क्षेत्र बहरिया में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गयी. यहां फजीलाबाद उर्फ़ कालूपुर गांव में के पक्षके दबंग व्यक्ति ने लाठी डंडों से दूसरे परिवार की महिलाओं को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हरकत में ये पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की.

उधर इस मामले के मुख्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस की मानें तो घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल बहरिया थाना क्षेत्र के फजीलाबाद उर्फ कालूपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 1 मिनट 39 सेकंड के वीडियो में एक व्यक्ति लाठी डंडे से परिवार की एक महिला और बेटियों की लाठी से पिटाई करता नजर आ रहा है. जबकि उसके पीछे कुछ महिलाएं और पुरुष दौड़ते नजर आ रहे हैं. वीडियो में व्यक्ति पूरी ताकत से लाठी से महिला पर हमला करता नजर आ है. जिससे महिला जमीन पर गिर जाती है और उसे बचाने के लिए आगे आई उसकी बेटियां भी जमीन पर गिर गई.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसीपी फूलपुर विवेक यादव के मुताबिक फजीलाबाद उर्फ कालूपुर गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच आबादी की जमीन पर कूड़ा करकट डालने को लेकर विवाद हुआ है. इसके बाद लाठी डंडे से मारपीट हुई है. पीड़ित पक्ष की ओर से बहरिया थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने आरोपी पक्ष के दो व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है. वीडियो में डंडे से महिलाओं की पिटाई कर रहा मुख्य अभियुक्त अभी फरार है‌. पुलिस की टीमें उसकी घर पकड़ के लिए प्रयास में जुटी है.

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही कर रही है. हालांकि पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों अभियुक्त अब अपनी गलती पर हाथ जोड़ते हुए और पुलिस से माफी मांगते नजर आ रहे हैं. दोनों अभियुक्त हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि वह कभी भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाएंगे.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 30 Sep 2025 11:31 AM (IST)
Tags :
Land Dispute UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
बिहार
Bihar Election 2025: आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की चर्चा से बढ़ी हलचल
आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की चर्चा से बढ़ी हलचल
इंडिया
Rani Durgavati Vs Mughals: अकबर के सामने नहीं झुकी ये हिंदू रानी, क्यों जंग के मैदान में खुद ही सीने में उतार ली अपनी कटार
अकबर के सामने नहीं झुकी ये हिंदू रानी, क्यों जंग के मैदान में खुद ही सीने में उतार ली अपनी कटार
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
बिहार
Bihar Election 2025: आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की चर्चा से बढ़ी हलचल
आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की चर्चा से बढ़ी हलचल
इंडिया
Rani Durgavati Vs Mughals: अकबर के सामने नहीं झुकी ये हिंदू रानी, क्यों जंग के मैदान में खुद ही सीने में उतार ली अपनी कटार
अकबर के सामने नहीं झुकी ये हिंदू रानी, क्यों जंग के मैदान में खुद ही सीने में उतार ली अपनी कटार
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, खुद किया कंफर्म, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
रिलेशनशिप
Relationship Tips: हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
जनरल नॉलेज
रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं दिखती दवाइयों की दुकान, क्या है इसकी असली वजह?
रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं दिखती दवाइयों की दुकान, क्या है इसकी असली वजह?
दिल्ली NCR
Vijay Kumar Malhotra: नहीं रहे BJP नेता विजय कुमार मल्होत्रा, 94 साल की उम्र में निधन, कल ही पीएम ने किया था जिक्र
नहीं रहे BJP नेता विजय कुमार मल्होत्रा, 94 साल की उम्र में निधन, कल ही पीएम ने किया था जिक्र
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget