हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडललितपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, दुकान में की तोड़फोड़, सड़क पर फेंकी बोतलें

ललितपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, दुकान में की तोड़फोड़, सड़क पर फेंकी बोतलें

Lalitpur News: ललितपुर में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर जारी महिलाओं का प्रदर्शन उग्र हो गया. महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में शराब दुकान में तोड़फोड़ कर दी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 Feb 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर जारी महिलाओं का प्रदर्शन उग्र हो गया. प्रदर्शनकारी महिलाओं देसी शराब दुकान में तोड़ कर दी, इतना ही नहीं महिलाओं ने शराब की बोतलें निकालकर सड़क पर फेंक दी. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने शराब दुकान में तोड़फोड़ कर दी.

दरअसल, पूरा मामला ललितपुर जनपद के कोतवाली महरौली अंतर्गत खेत मास का है, जहां देसी शराब की दुकान पर महिलाओं ने तोड़फोड़ कर दी. साथ ही आक्रोशित महिलाओं की भीड़ ने पूरा माल सड़क पर फेंक दिया. महिलाओं की मांग थी कि हमारे गांव से देसी शराब की दुकान को हटाया जाए.

पुलिस के सामने महिलाओं ने शराब दुकान में तोड़फोड़

जानकारी के मुताबिक, जनपद ललितपुर के प्रत्येक गांव से महिलाओं द्वारा शराब का विरोध लगातार जारी है. प्रतिदिन जिलाधिकारी के यहां महिलाओं द्वारा शराबबंदी को लेकर ज्ञापन दिए जाते हैं. आज हद तब हो गई, जब महिलाओं ने शराब की दुकान पर धावा बोल दिया. महिलाओं पूरा माल उठाकर सड़क पर फेंक कर लातों से कुचल दिया. महिलाओं में इतना आक्रोश था कि पुलिस कर्मियों के सामने भी वह तोड़फोड़ करती रही और सड़क जाम करने का प्रयास किया.

महिलाएं शराब को मान रहीं हैं जहर

प्रदर्शन कर रही महिलाएं शराब को अपने परिवार, समाज और भविष्य के लिए जहर मान रही हैं. वह कहती है कि शराब ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, पति आए दिन मारपीट करते हैं और घर का सामान भी उठकर बेच देते हैं. इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

वहीं, दूसरी ओर गांव जाखलौन क्षेत्र के जीरोन कि महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर मुख्य बाजार में घंटाघर के पास जाम लगा दिया. हालांकि, इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ महिलाओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस की समझाइश के बाद जाम खोला गया.

Input By : शैलेंद्र जैन
और पढ़ें
Published at : 03 Feb 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Lalitpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
India US Trade Deal: वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
महाराष्ट्र
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, 'ये लोग...'
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, क्या कहा?
इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 की कहानी हुई Leak, पता चल गया कौन हैं Bade Sahab! | Dhurandhar: The Revenge
Historic US–India Deal: India पर Tariff घटकर 18%, Exports और Stocks को Boost | Paisa Live
Vasudha: बिखरे मंगलसुत्र के मोती, रो पड़ी वसुधा! देव ने नफरत में भुलायी हर कसम (03.02.2026)
Bollywood News: धुरंदर की दहाड़ फिर गूंजने को तैयार, Part 2 टीज़र में दिखा रिवेंज का तूफान
India-US Trade Deal: भारत-US ट्रेड डील पर विपक्ष ने संदन के बाहर किया हंगामा | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
India US Trade Deal: वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
महाराष्ट्र
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, 'ये लोग...'
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, क्या कहा?
इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
क्रिकेट
Watch: बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
इंडिया
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
ट्रेंडिंग
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
यूटिलिटी
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Embed widget