ललितपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, दुकान में की तोड़फोड़, सड़क पर फेंकी बोतलें

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर जारी महिलाओं का प्रदर्शन उग्र हो गया. प्रदर्शनकारी महिलाओं देसी शराब दुकान में तोड़ कर दी, इतना ही नहीं महिलाओं ने शराब की बोतलें निकालकर सड़क पर फेंक दी. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने शराब दुकान में तोड़फोड़ कर दी.

दरअसल, पूरा मामला ललितपुर जनपद के कोतवाली महरौली अंतर्गत खेत मास का है, जहां देसी शराब की दुकान पर महिलाओं ने तोड़फोड़ कर दी. साथ ही आक्रोशित महिलाओं की भीड़ ने पूरा माल सड़क पर फेंक दिया. महिलाओं की मांग थी कि हमारे गांव से देसी शराब की दुकान को हटाया जाए.

पुलिस के सामने महिलाओं ने शराब दुकान में तोड़फोड़

जानकारी के मुताबिक, जनपद ललितपुर के प्रत्येक गांव से महिलाओं द्वारा शराब का विरोध लगातार जारी है. प्रतिदिन जिलाधिकारी के यहां महिलाओं द्वारा शराबबंदी को लेकर ज्ञापन दिए जाते हैं. आज हद तब हो गई, जब महिलाओं ने शराब की दुकान पर धावा बोल दिया. महिलाओं पूरा माल उठाकर सड़क पर फेंक कर लातों से कुचल दिया. महिलाओं में इतना आक्रोश था कि पुलिस कर्मियों के सामने भी वह तोड़फोड़ करती रही और सड़क जाम करने का प्रयास किया.

महिलाएं शराब को मान रहीं हैं जहर

प्रदर्शन कर रही महिलाएं शराब को अपने परिवार, समाज और भविष्य के लिए जहर मान रही हैं. वह कहती है कि शराब ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, पति आए दिन मारपीट करते हैं और घर का सामान भी उठकर बेच देते हैं. इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

वहीं, दूसरी ओर गांव जाखलौन क्षेत्र के जीरोन कि महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर मुख्य बाजार में घंटाघर के पास जाम लगा दिया. हालांकि, इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ महिलाओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस की समझाइश के बाद जाम खोला गया.