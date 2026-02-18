लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग पर सियासत तेज, हरक सिंह रावत ने फैसले की व्याख्या पर उठाए सवाल

हरक सिंह रावत ने लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग को लेकर राज्य सरकार और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मार्ग को लेकर आए न्यायालय के फैसले की पूरी सच्चाई जनता को नहीं बताई जा रही है और इसे राजनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग पर लगे स्टे को हटाते हुए वाहनों के आवागमन को अनुमति दी थी. इसके बाद प्रदेश सरकार और बीजेपी नेताओं ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया. लेकिन हरक सिंह रावत का दावा है कि फैसले में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रतिबंध केवल निजी वाहनों के लिए हटाया गया है, जबकि व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों पर रोक अभी भी जारी है.

रावत का सरकार के ऊपर हमला

उन्होंने कहा कि बीजेपी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण जिस तरह से इस फैसले पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने आदेश को ठीक से पढ़ा ही नहीं. रावत ने कहा कि यदि कमर्शियल वाहनों को अनुमति नहीं है, तो उन लोगों को क्या लाभ होगा जिनके पास निजी वाहन नहीं हैं. पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक या व्यावसायिक वाहनों पर निर्भर रहते हैं.

रावत ने सवाल उठाया कि जिन गरीब परिवारों के पास अपनी गाड़ी नहीं है, वे इस मार्ग से यात्रा कैसे कर पाएंगे. उनके अनुसार, ऐसे लोगों को अब भी पुराने और लंबे रास्तों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को गुमराह करने के लिए बीजेपी इस निर्णय को पूर्ण राहत के रूप में प्रचारित कर रही है.

कमर्शियल वाहनों कब मिलेगी अनुमति-कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कमर्शियल वाहनों को अनुमति कब और किन शर्तों पर दी जाएगी. यदि आम लोगों को वास्तविक राहत नहीं मिलती, तो केवल निजी वाहनों की अनुमति से व्यापक जनहित पूरा नहीं होगा.

लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग लंबे समय से पर्यावरणीय और कानूनी कारणों से विवाद में रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है और क्या व्यावसायिक वाहनों के संचालन को लेकर कोई नई पहल की जाती है.