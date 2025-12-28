अदालत से जेल तक दहशत का नाम था विनय त्यागी, लक्सर शूटआउट के आरोपियों के चेहरे पर दिखा खौफ

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी उर्फ टिंकू की मौत के बाद उससे जुड़े खौफनाक किस्से एक बार फिर सामने आ गए हैं. अदालत की फाइलों से लेकर जेल के भीतर तक, त्यागी के नाम से दहशत का माहौल रहा. लक्सर शूटआउट में विनय त्यागी को गोली मारने वाले दोनों शूटर फिलहाल जेल में डरे-सहमे हैं. त्यागी की मौत की खबर मिलते ही रोशनाबाद जेल में बंद दोनों आरोपियों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आया.

जेल सूत्रों के अनुसार, मुख्य आरोपी सन्नी उर्फ शेरा यादव और अजय निवासी काशीपुर को पहले रुड़की जेल में रखा गया था, लेकिन जान को खतरे की आशंका के चलते उन्हें हरिद्वार स्थित रोशनाबाद जेल शिफ्ट कर दिया गया. यहां दोनों को सुरक्षित बैरक में रखा गया है. सूत्र बताते हैं कि विनय त्यागी की मौत के बाद दोनों आरोपी किसी अनहोनी को लेकर भयभीत हैं.

लक्सर शूटआउट की जांच तेज

उधर, लक्सर शूटआउट मामले की जांच तेज कर दी गई है. विनय त्यागी पर अंधाधुंध फायरिंग में प्रयुक्त पिस्तौल, तमंचा और घटनास्थल से बरामद खोखों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस विनय के शरीर से निकाली गई गोलियों, पुलिस वाहन पर मिले गोली के निशानों और बरामद खोखों का आपस में मिलान कर रही है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों से .32 बोर की एक पिस्तौल और 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया था.

24 दिसंबर को लक्सर में पेशी के दौरान हुए शूटआउट में पुलिस वाहन पर भी गोलियां चलाई गई थीं. वाहन पर गोलियों के निशान मिले हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के दौरान छह से अधिक राउंड फायरिंग हुई, जिनमें से अधिकांश गोलियां पिस्तौल से चलाई गईं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी एक शूटर के हाथ में पिस्तौल साफ दिखाई दे रही है.

इस वजह से जमानत अर्जी हुई थी खारिज

विनय त्यागी का खौफ सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था, बल्कि अदालत की फाइलों में भी दर्ज था. देहरादून की विशेष गैंगस्टर अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान पेश किए थे, जिनमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर विनय त्यागी जेल से बाहर आया तो वह गवाहों की हत्या करवा देगा और लाश तक गायब करा देगा. इसी आधार पर अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में विनय त्यागी ने जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे 30 अक्तूबर को विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिवा की अदालत ने नामंजूर कर दिया. अदालत ने टिप्पणी की थी कि ऐसे कुख्यात और शातिर अपराधी को रिहा करना गवाहों की सुरक्षा और सामाजिक शांति के लिए गंभीर खतरा है. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया था कि विनय त्यागी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में 57 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 12 हत्या के मामले शामिल हैं.

कोर्ट ले जाते समय हुआ था हमला

बुधवार को रुड़की कारागार से पेशी के लिए एसीजेएम कोर्ट लक्सर ले जाते समय विनय त्यागी पर दो शूटरों ने फायरिंग की थी. उसे तीन गोलियां लगी थीं और गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन शनिवार सुबह करीब 7:35 बजे उसकी मौत हो गई.

मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सीओ लक्सर नताशा सिंह पुलिस बल के साथ एम्स पहुंचीं. उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. शनिवार शाम करीब चार बजे शव परिजनों को सौंपा गया और बाद में बृजघाट पर अंतिम संस्कार किया गया.