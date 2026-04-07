यूपी में वकील ने वकील को मारी गोली, 3 के खिलाफ FIR, घायल अधिवक्ता लखनऊ रेफर

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के कचेहरी परिसर में दिनदहाड़े गोली चलने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. पारिवारिक विवाद के चलते अधिवक्ता विराट राज ने अपने चचेरे भाई अधिवक्ता जितेंद्र राज को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी और हड़कंप मच गया. घायल अधिवक्ता को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया और वहीं उनका इलाज चल रहा है.

इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें अनिरुद्ध, शिवम राज उर्फ विराट और जसकरण समेत तीन लोगों को नामजद किया गया है. घटना के बाद मुख्य आरोपी फरार हो गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

एफआईआर के अनुसार, प्रार्थी शिवरतन राज पुत्र नत्थूलाल, निवासी मोहल्ला कमलापुर थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी ने बताया कि उनका भतीजा जितेंद्र राज पुत्र रामऔतार, निवासी ग्राम अमेठी थाना नीमगांव, रोज की तरह न्यायालय परिसर में अपने पिता के साथ वकालत का कार्य देखने आया था.

एफआईआर में क्या कहा गया?

दिनांक 6 अप्रैल 2026 को करीब 11:30 बजे दिन में विपक्षी जसकरण राज उर्फ जेके राज, शिवम राज ज्ञानी उर्फ विराट राज और अनुरुद्ध राज उर्फ बल्लू मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि इसी दौरान जसकरण और अनुरुद्ध ने कहा कि 'गोली मार दो', जिसके बाद शिवम राज उर्फ विराट ने तमंचे से जितेंद्र राज को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर जमीन नहीं दी गई तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे. घटना के बाद मौके पर मौजूद शैलेन्द्र राज, संदीप राज, रामऔतार राज सहित कई लोगों ने घटना को होते देखा. घायल को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी किरन एस ने भी मौके का मुआयना किया और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.