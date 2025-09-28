हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLakhimpur Kheri Road Accident: यूपी रोडवेज बस और वैन में आमने-सामने की टक्कर, पांच लोगों की मौत, 10 लोग घायल

Lakhimpur Kheri Road Accident: यूपी रोडवेज बस और वैन में आमने-सामने की टक्कर, पांच लोगों की मौत, 10 लोग घायल

UP News: खीरी शहर थाना क्षेत्र के ओयल कस्बे के पास यूपी रोडवेज बस और वैन की टक्कर में लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताये जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 28 Sep 2025 04:01 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के खीरी शहर थाना क्षेत्र के ओयल कस्बे के पास रविवार सुबह एक वैन और विपरीत दिशा से आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की बस की आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में दो साल के बच्चे समेत कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र के पिपरिया गांव निवासी वैन चालक सुनील (25) और मितौली थाना क्षेत्र के दतेली गांव निवासी दो साल के बच्चे सरफराज के रूप में हुई है. इसके अलावा दो मृतकों की पहचान बुधराम और रमाशंकर के रूप में हुई है, जबकि पांचवे मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है.

गंभीर घायलों को किया लखनऊ रेफर

पुलिस ने बताया कि 10 घायलों में से सात को उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ भेज दिया गया है, जबकि बाकी का ओयल स्थित जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है. खीरी की जिलाधिकारी (डीएम) दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक (एसपी) संकल्प शर्मा ओयल अस्पताल पहुंचे और दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की. उन्होंने मृतकों और घायलों के शोकाकुल परिवारों को सांत्वना दी और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

दूसरी लेन पर मरम्मत की वजह एक ही लेन पर होता था आवागमन

जिला अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने पत्रकारों से कहा कि यह दुर्घटना ओयल मोड़ (लखीमपुर-सीतापुर राजमार्ग पर) पर हुई, जहां दूसरी लेन पर मरम्मत कार्य के कारण दोनों ओर का यातायात एक ही लेन में स्थानांतरित कर दिया गया था.

पीड़ित परिवारों को डीएम दिलाएंगी मुआवजा

डीएम ने कहा कि 10 घायलों में से सात को लखनऊ ले जाया गया है और उन्होंने वहां के चिकित्सकों से बात की है ताकि उन्हें हर संभव उपचार प्रदान किया जा सके, जबकि तीन अन्य का जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है. उन्होंने कहा कि वह पीड़ित परिवारों को अधिकतम मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करेंगी.

Published at : 28 Sep 2025 04:01 PM (IST)
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
