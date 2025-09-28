उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के खीरी शहर थाना क्षेत्र के ओयल कस्बे के पास रविवार सुबह एक वैन और विपरीत दिशा से आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की बस की आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में दो साल के बच्चे समेत कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र के पिपरिया गांव निवासी वैन चालक सुनील (25) और मितौली थाना क्षेत्र के दतेली गांव निवासी दो साल के बच्चे सरफराज के रूप में हुई है. इसके अलावा दो मृतकों की पहचान बुधराम और रमाशंकर के रूप में हुई है, जबकि पांचवे मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है.

गंभीर घायलों को किया लखनऊ रेफर

पुलिस ने बताया कि 10 घायलों में से सात को उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ भेज दिया गया है, जबकि बाकी का ओयल स्थित जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है. खीरी की जिलाधिकारी (डीएम) दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक (एसपी) संकल्प शर्मा ओयल अस्पताल पहुंचे और दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की. उन्होंने मृतकों और घायलों के शोकाकुल परिवारों को सांत्वना दी और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

दूसरी लेन पर मरम्मत की वजह एक ही लेन पर होता था आवागमन

जिला अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने पत्रकारों से कहा कि यह दुर्घटना ओयल मोड़ (लखीमपुर-सीतापुर राजमार्ग पर) पर हुई, जहां दूसरी लेन पर मरम्मत कार्य के कारण दोनों ओर का यातायात एक ही लेन में स्थानांतरित कर दिया गया था.

पीड़ित परिवारों को डीएम दिलाएंगी मुआवजा

डीएम ने कहा कि 10 घायलों में से सात को लखनऊ ले जाया गया है और उन्होंने वहां के चिकित्सकों से बात की है ताकि उन्हें हर संभव उपचार प्रदान किया जा सके, जबकि तीन अन्य का जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है. उन्होंने कहा कि वह पीड़ित परिवारों को अधिकतम मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करेंगी.