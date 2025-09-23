कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र के चिरगोड़ा गांव में रविवार की देर रात एक बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद छत से नीचे फेंक दिया. कलयुगी पुत्र ने पिता को बचाने आई सौतेली मां पर भी हमला करके घायल कर दिया. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया.पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, कसया थाने के चिरगोड़ा धूसी निवासी ईश्वर यादव (55) की पहली पत्नी से दो बेटे विवेक और सत्येंद्र है. जिसमें विवेक के शादी के बाद वह परिवार लेकर बाहर रहता है. पहली पत्नी की मौत हो जाने के बाद ईश्वर यादव ने दूसरा विवाह किया लेकिन कुछ दिन बाद वह किसी और के साथ चली गई. इसके बाद ईश्वर यादव तीसरी पत्नी को लेकर आए और घर में रहने लगे. तीसरी पत्नी लाने के बाद से ही घर में कलह शुरू हो गया.

तीसरी शादी से नाराज था बेटा

पुलिस के अनुसार, ईश्वर का छोटा बेटा सत्येंद्र भी बाहर कमा रहा था. एक माह पहले सत्येंद्र बाहर से कमाकर घर लौट था, तभी से विवाद शुरू हुआ. बाप बेटे में तीसरी शादी को लेकर अनबन चल रहा था. रविवार की देर रात उसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. गुस्से में सत्येंद्र ने अपने पिता पर रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे ईश्वर यादव लहूलुहान हो गए. गुस्से से पागल सत्येंद्र ने अपने पिता को छत से नीचे फेक दिया जिससे उनकी मौत हो गई.

सौतेली मां पर भी किया हमला

इस दौरान सत्येंद्र की सौतेली मां बचाने आई तो उसे भी मारकर घायल कर दिया जिसके बाद उसने भागकर अपनी जान बचाई. घरेलू विवाद में हुई इस नृशंस हत्या से गांव में सनसनी फैल गई.ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया जिसके बाद इलाकाई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया. पिता की हत्या करने के बाद सत्येंद्र घर में बैठा था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और लोहे का रॉड भी बरामद किया है. पुलिस ने मृतक ईश्वर यादव की पत्नी अंजली की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुट गई.

पुलिस शिकायत दर्ज कर कार्रवाई में जुटी

अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार ने बताया कि पिता के तीसरी शादी करने से मृतक के परिवार में आपसी कलह होती रहती थी. इसी पारिवारिक विवाद की वजह से पुत्र ने रॉड और धारदार हथियार से हमला करके पिता की हत्या कर दी. उसके सौतेली मां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.