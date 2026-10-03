कीर्तिवर्धन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, वोट चोरी के आरोप को कहा गलत

उत्तर प्रदेश के गोंडा में केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा, जहां दूसरी पार्टी चुनाव जीतती है, वहां विपक्ष वोट चोरी का आरोप नहीं लगाता,लेकिन जैसे ही भाजपा चुनाव जीतती है, इस तरह के आरोप सामने आने लगते हैं.

इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने को गलत ठहराते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार में पुलिस एजेंट बनकर काम करती थी. कीर्तिवर्धन सिंह गांधी जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बयान दिया.

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राहुल गांधी पर साधा निशाना

कीर्तिवर्धन सिंह ने राहुल गांधी के कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप को लेकर कहा कि जहां दूसरी पार्टी चुनाव जीतती है, वहां विपक्ष वोट चोरी का आरोप नहीं लगाता. लेकिन जैसे ही भाजपा चुनाव जीतती है, इस तरह के आरोप सामने आने लगते हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से दूर हो चुका है. जनता ने विपक्ष को करीब दस साल तक मौका दिया, लेकिन उसके कार्यों के कारण अब जनता उसे देखना नहीं चाहती. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष रचनात्मक मुद्दों पर बात करने के बजाय बेबुनियाद बातों को आगे बढ़ाता है. इसी क्रम में उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को भी बचकाना बताया.

यूपी की कानून-व्यवस्था बेहतर

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अखिलेश यादव के उस बयान पर भी केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें अखिलेश यादव ने पुलिस पर भाजपा के एजेंडे के मुताबिक काम करने का आरोप लगाया था. कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव यह नहीं समझते कि पुलिस अब जनता की एजेंट बनकर काम कर रही है, जबकि उनके कार्यकाल में पुलिस पर सपा की एजेंट बनकर काम करने के आरोप लगते थे.

उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है. उनके मुताबिक सपा सरकार के समय कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और खुले तौर पर गुंडाराज था. उन्होंने कहा कि उस दौर की तुलना में आज दंगे और अपराध की स्थिति बदली है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई हो रही है, जिससे विपक्ष को परेशानी हो रही है.

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