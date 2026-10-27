किरेन रिजिजू ने अखिलेश यादव को बताया दोस्त, राहुल गांधी और खरगे पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मंगलवार (27 अक्टूबर) को इटावा जनपद के सैफई हवाई पट्टी पहुंचे. यहां से वे फर्रुखाबाद के बौद्ध स्थल संकिसा के लिए रवाना हुए. इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया. किरेन रिजिजू ने सपा चीफ अखिलेश यादव को अपना दोस्त करार दिया. वहीं कांग्रेसियों को लेकर तल्ख टिप्पणी की.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमारे दोस्त हैं, लेकिन राजनीतिक तरीके से वे हमारे प्रतिद्वंद्वी है. वे हमारे विरोध में हैं तो वो तो विरोधी बात ही करेंगे. उन्होंने आगे कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेसियों को दिमाग खराब है.

खरगे द्वारा पीएम के पिता पर की गई टिप्पणी पर भी क्या बोले?

मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव हारने से दिमाग खराब होने की जरूरत नहीं है. हम बीजेपी के लोग लगभग 50 साल विपक्ष में रहे हैं. 50 साल विपक्ष में रहने के बाद भी हम लोगों ने अपना दिमागी नियंत्रण नहीं खोया.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हम लोगों ने मेहनत की और चुनाव में जीत हासिल की. पीएम मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने तीसरी बार जीत हासिल की तो लोगों के बीच में रहकर सेवा करेंगे तो लोग विश्वास करेंगे. बार-बार चुनाव हारने के बाद अगर अपशब्द कहेंगे तो लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता ठीक नहीं हैं. उनके पास नेतृत्व करने वाला कोई इंसान नहीं है.

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले किरेन रिजिजू?

राहुल गांधी को लेकर किरेन रिजिजू ने कहा कि वे आधा समय विदेश में मस्ती में रहते हैं. लोगों के बीच में नहीं रह सकते हैं. वे 6 महीने देश में रहते हैं और गलत तरह से बयानबाजी करते हैं तो कैसे जनता उन पर विश्वास करेगी. जनता का विश्वास प्राप्त करना है तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा और उनके लिए काम करना पड़ेगा. हम लोगों ने जिंदगी में मेहनत और देश सेवा के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन यह लोग मस्ती करते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मेरे सीनियर हैं मैं उनको मिलता रहता हूं. मैं उनको बोलता रहता हूं कि आप उमरदार हैं. समाज को अच्छी चीजें बताइए. कम से कम अपने कांग्रेसियों को तो इस तरह के गलत काम मत सिखाइए. जैसे राहुल गांधी हैं वैसे ही खरगे हो रहे हैं उनमें मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा है.

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