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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकिरेन रिजिजू ने अखिलेश यादव को बताया दोस्त, राहुल गांधी और खरगे पर साधा निशाना

किरेन रिजिजू ने अखिलेश यादव को बताया दोस्त, राहुल गांधी और खरगे पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सपा चीफ अखिलेश यादव को अपना दोस्त बता दिया है. वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Oct 2026 04:35 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मंगलवार (27 अक्टूबर) को इटावा जनपद के सैफई हवाई पट्टी पहुंचे. यहां से वे फर्रुखाबाद के बौद्ध स्थल संकिसा के लिए रवाना हुए. इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया. किरेन रिजिजू ने सपा चीफ अखिलेश यादव को अपना दोस्त करार दिया. वहीं कांग्रेसियों को लेकर तल्ख टिप्पणी की.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमारे दोस्त हैं, लेकिन राजनीतिक तरीके से वे हमारे प्रतिद्वंद्वी है. वे हमारे विरोध में हैं तो वो तो विरोधी बात ही करेंगे. उन्होंने आगे कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेसियों को दिमाग खराब है.

खरगे द्वारा पीएम के पिता पर की गई टिप्पणी पर भी क्या बोले?

मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव हारने से दिमाग खराब होने की जरूरत नहीं है. हम बीजेपी के लोग लगभग 50 साल विपक्ष में रहे हैं. 50 साल विपक्ष में रहने के बाद भी हम लोगों ने अपना दिमागी नियंत्रण नहीं खोया.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हम लोगों ने मेहनत की और चुनाव में जीत हासिल की. पीएम मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने तीसरी बार जीत हासिल की तो लोगों के बीच में रहकर सेवा करेंगे तो लोग विश्वास करेंगे. बार-बार चुनाव हारने के बाद अगर अपशब्द कहेंगे तो लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता ठीक नहीं हैं. उनके पास नेतृत्व करने वाला कोई इंसान नहीं है.

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले किरेन रिजिजू?

राहुल गांधी को लेकर किरेन रिजिजू ने कहा कि वे आधा समय विदेश में मस्ती में रहते हैं. लोगों के बीच में नहीं रह सकते हैं. वे 6 महीने देश में रहते हैं और गलत तरह से बयानबाजी करते हैं तो कैसे जनता उन पर विश्वास करेगी. जनता का विश्वास प्राप्त करना है तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा और उनके लिए काम करना पड़ेगा. हम लोगों ने जिंदगी में मेहनत और देश सेवा के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन यह लोग मस्ती करते हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मेरे सीनियर हैं मैं उनको मिलता रहता हूं. मैं उनको बोलता रहता हूं कि आप उमरदार हैं. समाज को अच्छी चीजें बताइए. कम से कम अपने कांग्रेसियों को तो इस तरह के गलत काम मत सिखाइए. जैसे राहुल गांधी हैं वैसे ही खरगे हो रहे हैं उनमें मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Congress UP NEWS Etawah News Rahul Gandhi KIren Rijiju : Mallikarjun Kharge
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