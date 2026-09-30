खतौली में ओबीसी वोट पर बड़ा दांव, सैनी-कश्यप-प्रजापति बदल सकते हैं 2027 का पूरा खेल

मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट भी क्षेत्र के सियासी समीकरण को बनाती और बिगाड़ती है. इस सीट पर सैनी और गुर्जर समाज को राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली माना जाता है.

खतौली सीट की विधानसभा संख्या 15 है. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विक्रम सैनी इस सीट से विधायक बने. सपा गठबंधन के तहत आरएलडी ने राजपाल सैनी को टिकट दिया था. राजपाल सैनी सपा के नेता थे, लेकिन आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे. बसपा ने करतार भड़ाना और कांग्रेस ने गौरव भाटी को टिकट दिया था. बीजेपी और सपा दोनों ने ओबीसी समाज के सैनी जाति के प्रत्याशी को चुनावी रण में उतारा था. जबकि बसपा और कांग्रेस दोनों ने गुर्जर बिरादरी के प्रत्याशी पर भरोसा जताया था.

2026 में एसआईआर के बाद खतौली सीट पर 3,00,710 मतदाता थे. वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के समय खतौसी विधानसभा सीट पर 3,31,875 मतदाता थे. यानी एसआईआर के बाद 31,165 वोटर कम हो गए.

2022 के विधानसभा चुनाव में किस दल को कितने वोट मिले-

1. बीजेपी- 1,00,651

2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 84,306

3. बसपा- 31,412

4. कांग्रेस- 1,209

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 16,305 वोटों से खतौली जीत ली. आरएलडी उम्मीदवार यह सीट हार गए. आरएलडी उम्मीदवार जाट वोट लेने में सफल नहीं हो पाया. बीजेपी उम्मीदवार जाट और गुर्जर दोनों को अपने साथ लाने में कामयाब हो गए. सैनी वोटों में सपा और बीजेपी के बीच बंटवारा हो गया. बसपा के गुर्जर प्रत्याशी अपनी ही बिरादरी का वोट नहीं ला पाए. कांग्रेस का हाल देखकर यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी उंगलियों पर कांग्रेस को मिले वोट को गिन लेंगे.

बीजेपी को मुस्लिम और एससी छोड़ सभी समाज का वोट हासिल हुआ. सपा और आरएलडी गठबंधन मुस्लिम और सैनी के अलावा कोई तीसरी जाति अपने साथ नहीं जोड़ पाई. सैनी में भी आधा आधा बंटवारा हुआ.

हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद कोर्ट ने बीजेपी विधायक को सजा सुना दी. इस वजह से विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता चली गई. दिसंबर, 2022 में खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. खतौली उपचुनाव में बीजेपी ने राजकुमारी सैनी, सपा-आरएलडी गठबंधन ने मदन भैय्या को टिकट दिया था. बीजेपी ने ओबीसी की सैनी जाति की उम्मीदवार को टिकट दिया. सपा गठबंधन की तरफ से आरएलडी ने ओबीसी की जाति गुर्जर जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया.

खतौली उपचुनाव में बीजेपी के समीकरण ध्वस्त हो गए. सपा और आरएलडी गठबंधन ने 22,165 वोटों से खतौली सीट उपचुनाव में जीत ली. खतौली उपचुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन को मुस्लिम, जाट और गुर्जर समाज का वोट एकमुश्त मिल गया. बीजेपी से जाट और गुर्जर वोट छिटक गए. इसकी एक वजह मदन भैय्या का प्रत्याशी होना भी था. मदन भैय्या एक दबंग छवि के नेता माने जाते हैं.

खतौली उपचुनाव में किसे कितने वोट मिले-

1. आरएलडी सपा गठबंधन- 97,071

2. बीजेपी- 74,906

साल 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते अखिलेश और जयंत की दोस्ती टूट गई. जयंत ने योगी को अपना नया दोस्त बना लिया. जब दोस्ती टूटी और नए समीकरण बने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में खतौली के नतीजे क्या रहे-

1. बीजेपी- 83,473

2. सपा- 80,461

3. बसपा- 37,401

2024 के चुनाव में खतौली सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से बढ़त बना ली. लेकिन बीजेपी की यह बढ़त चिंताजनक भी है, क्योंकि बीजेपी 2024 के चुनाव में खतौली विधानसभा सीट पर मात्र 3 हजार वोटों से ही आगे रही. वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी खतौली सीट पर 16,305 वोटों से जीती थी. 2022 की तुलना में बीजेपी को 2024 में 17 हजार वोट कम मिले. वहीं सपा को 2022 की तुलना में 2024 में 3,845 वोट कम मिले. बीएसपी को 2022 के मुकाबले 6 हजार वोट ज्यादा हासिल हुए.

2024 के नतीजों का विशाल विश्लेषण यह है कि 2024 में खतौली सीट पर बीजेपी से सैनी वोट खिसक गया. सपा से गुर्जर वोट हटकर वापस बीजेपी के पास चला गया. लेकिन जाट वोट सपा और बीजेपी दोनों में बंट गया. क्षत्रिय वोट का कुछ हिस्सा सपा को मिला. बीएसपी के पास प्रजापति समाज का वोट गया, जो कि बीजेपी को मिलता रहा है. 2024 में बीजेपी और सपा दोनों के उम्मीदवार जाट समाज से थे, वहीं 2022 में दोनों के उम्मीदवार सैनी समाज से थे.

खतौली सीट का सामाजिक समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 80 हजार

2. एससी- 50 हजार

3. सैनी- 30 हजार

4. जाट- 28 हजार

5. गुर्जर- 17 हजार

6. पाल- 20 हजार

7. रबै राजपूत- 13 हजार

8. बनिया- 12 हजार

9. पंजाबी- 9 हजार

10. प्रजापति- 9 हजार

11. ब्राह्मण- 10 हजार

12. कश्यप- 15 हजार

खतौली सीट पर पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट ही अति महत्वपूर्ण है. बीजेपी और सपा दोनों ही ओबीसी वोट पर दांव लगाते नजर आते हैं. जाट और गुर्जर एकता इस सीट पर किसी भी प्रत्याशी की किस्मत बदल देती है. सैनी, कश्यप और प्रजापति मतदाता तो यह तय कर देते हैं कि कौन साै दल चुनाव जीतेगा.