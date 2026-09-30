Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखतौली में ओबीसी वोट पर बड़ा दांव, सैनी-कश्यप-प्रजापति बदल सकते हैं 2027 का पूरा खेल

खतौली में ओबीसी वोट पर बड़ा दांव, सैनी-कश्यप-प्रजापति बदल सकते हैं 2027 का पूरा खेल

2026 में एसआईआर के बाद खतौली सीट पर 3,00,710 मतदाता थे. वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के समय खतौसी विधानसभा सीट पर 3,31,875 मतदाता थे. यानी एसआईआर के बाद 31,165 वोटर कम हो गए.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट भी क्षेत्र के सियासी समीकरण को बनाती और बिगाड़ती है. इस सीट पर सैनी और गुर्जर समाज को राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली माना जाता है. 

खतौली सीट की विधानसभा संख्या 15 है. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विक्रम सैनी इस सीट से विधायक बने. सपा गठबंधन के तहत आरएलडी ने राजपाल सैनी को टिकट दिया था. राजपाल सैनी सपा के नेता थे, लेकिन आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे. बसपा ने करतार भड़ाना और कांग्रेस ने गौरव भाटी को टिकट दिया था. बीजेपी और सपा दोनों ने ओबीसी समाज के सैनी जाति के प्रत्याशी को चुनावी रण में उतारा था. जबकि बसपा और कांग्रेस दोनों ने गुर्जर बिरादरी के प्रत्याशी पर भरोसा जताया था. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: BJP का वोट बैंक खिसका या विपक्ष मजबूत? 2027 के लिए आंकड़ों से समझें गणित
मुजफ्फरनगर: BJP का वोट बैंक खिसका या विपक्ष मजबूत? 2027 के लिए आंकड़ों से समझें गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Rajya Sabha Chunav Live: अखिलेश यादव के दूसरे सरप्राइज पर बोले रामगोपाल यादव, सपा चीफ का नाम लेकर किया बड़ा दावा
Live: अखिलेश यादव के दूसरे सरप्राइज पर बोले रामगोपाल यादव, सपा चीफ का नाम लेकर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मीरापुर में चंदन चौहान के जाने से बदला समीकरण, 2027 में बीजेपी गठबंधन के सामने क्या चुनौती?
मीरापुर में चंदन चौहान के जाने से बदला समीकरण, 2027 में बीजेपी गठबंधन के सामने क्या चुनौती?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुढ़ाना में RLD का वोट कहां गया? 2022 और 2024 के आंकड़े खोल रहे बड़ा राज, 2027 पर पड़ेगा असर!
बुढ़ाना में RLD का वोट कहां गया? 2022 और 2024 के आंकड़े खोल रहे बड़ा राज, 2027 पर पड़ेगा असर!

2026 में एसआईआर के बाद खतौली सीट पर 3,00,710 मतदाता थे. वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के समय खतौसी विधानसभा सीट पर 3,31,875 मतदाता थे. यानी एसआईआर के बाद 31,165 वोटर कम हो गए.

2022 के विधानसभा चुनाव में किस दल को कितने वोट मिले-

1. बीजेपी- 1,00,651
2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 84,306
3. बसपा- 31,412
4. कांग्रेस- 1,209

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 16,305 वोटों से खतौली जीत ली. आरएलडी उम्मीदवार यह सीट हार गए. आरएलडी उम्मीदवार जाट वोट लेने में सफल नहीं हो पाया. बीजेपी उम्मीदवार जाट और गुर्जर दोनों को अपने साथ लाने में कामयाब हो गए. सैनी वोटों में सपा और बीजेपी के बीच बंटवारा हो गया. बसपा के गुर्जर प्रत्याशी अपनी ही बिरादरी का वोट नहीं ला पाए. कांग्रेस का हाल देखकर यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी उंगलियों पर कांग्रेस को मिले वोट को गिन लेंगे.

बीजेपी को मुस्लिम और एससी छोड़ सभी समाज का वोट हासिल हुआ. सपा और आरएलडी गठबंधन मुस्लिम और सैनी के अलावा कोई तीसरी जाति अपने साथ नहीं जोड़ पाई. सैनी में भी आधा आधा बंटवारा हुआ. 

हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद कोर्ट ने बीजेपी विधायक को सजा सुना दी. इस वजह से विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता चली गई. दिसंबर, 2022 में खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. खतौली उपचुनाव में बीजेपी ने राजकुमारी सैनी, सपा-आरएलडी गठबंधन ने मदन भैय्या को टिकट दिया था. बीजेपी ने ओबीसी की सैनी जाति की उम्मीदवार को टिकट दिया. सपा गठबंधन की तरफ से आरएलडी ने ओबीसी की जाति गुर्जर जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया. 

खतौली उपचुनाव में बीजेपी के समीकरण ध्वस्त हो गए. सपा और आरएलडी गठबंधन ने 22,165 वोटों से खतौली सीट उपचुनाव में जीत ली. खतौली उपचुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन को मुस्लिम, जाट और गुर्जर समाज का वोट एकमुश्त मिल गया. बीजेपी से जाट और गुर्जर वोट छिटक गए. इसकी एक वजह मदन भैय्या का प्रत्याशी होना भी था. मदन भैय्या एक दबंग छवि के नेता माने जाते हैं.

खतौली उपचुनाव में किसे कितने वोट मिले-

1. आरएलडी सपा गठबंधन- 97,071
2. बीजेपी- 74,906

साल 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते अखिलेश और जयंत की दोस्ती टूट गई. जयंत ने योगी को अपना नया दोस्त बना लिया. जब दोस्ती टूटी और नए समीकरण बने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में खतौली के नतीजे क्या रहे- 

1. बीजेपी- 83,473
2. सपा- 80,461
3. बसपा- 37,401

2024 के चुनाव में खतौली सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से बढ़त बना ली. लेकिन बीजेपी की यह बढ़त चिंताजनक भी है, क्योंकि बीजेपी 2024 के चुनाव में खतौली विधानसभा सीट पर मात्र 3 हजार वोटों से ही आगे रही. वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी खतौली सीट पर 16,305 वोटों से जीती थी. 2022 की तुलना में बीजेपी को 2024 में 17 हजार वोट कम मिले. वहीं सपा को 2022 की तुलना में 2024 में 3,845 वोट कम मिले. बीएसपी को 2022 के मुकाबले 6 हजार वोट ज्यादा हासिल हुए. 

2024 के नतीजों का विशाल विश्लेषण यह है कि 2024 में खतौली सीट पर बीजेपी से सैनी वोट खिसक गया. सपा से गुर्जर वोट हटकर वापस बीजेपी के पास चला गया. लेकिन जाट वोट सपा और बीजेपी दोनों में बंट गया. क्षत्रिय वोट का कुछ हिस्सा सपा को मिला. बीएसपी के पास प्रजापति समाज का वोट गया, जो कि बीजेपी को मिलता रहा है. 2024 में बीजेपी और सपा दोनों के उम्मीदवार जाट समाज से थे, वहीं 2022 में दोनों के उम्मीदवार सैनी समाज से थे. 

खतौली सीट का सामाजिक समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 80 हजार
2. एससी- 50 हजार
3. सैनी- 30 हजार
4. जाट- 28 हजार
5. गुर्जर- 17 हजार
6. पाल- 20 हजार
7. रबै राजपूत- 13 हजार
8. बनिया- 12 हजार
9. पंजाबी- 9 हजार
10. प्रजापति- 9 हजार
11. ब्राह्मण- 10 हजार
12. कश्यप- 15 हजार

खतौली सीट पर पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट ही अति महत्वपूर्ण है. बीजेपी और सपा दोनों ही ओबीसी वोट पर दांव लगाते नजर आते हैं. जाट और गुर्जर एकता इस सीट पर किसी भी प्रत्याशी की किस्मत बदल देती है. सैनी, कश्यप और प्रजापति मतदाता तो यह तय कर देते हैं कि कौन साै दल चुनाव जीतेगा. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: BJP का वोट बैंक खिसका या विपक्ष मजबूत? 2027 के लिए आंकड़ों से समझें गणित
मुजफ्फरनगर: BJP का वोट बैंक खिसका या विपक्ष मजबूत? 2027 के लिए आंकड़ों से समझें गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Rajya Sabha Chunav Live: अखिलेश यादव के दूसरे सरप्राइज पर बोले रामगोपाल यादव, सपा चीफ का नाम लेकर किया बड़ा दावा
Live: अखिलेश यादव के दूसरे सरप्राइज पर बोले रामगोपाल यादव, सपा चीफ का नाम लेकर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मीरापुर में चंदन चौहान के जाने से बदला समीकरण, 2027 में बीजेपी गठबंधन के सामने क्या चुनौती?
मीरापुर में चंदन चौहान के जाने से बदला समीकरण, 2027 में बीजेपी गठबंधन के सामने क्या चुनौती?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुढ़ाना में RLD का वोट कहां गया? 2022 और 2024 के आंकड़े खोल रहे बड़ा राज, 2027 पर पड़ेगा असर!
बुढ़ाना में RLD का वोट कहां गया? 2022 और 2024 के आंकड़े खोल रहे बड़ा राज, 2027 पर पड़ेगा असर!
Advertisement

वीडियोज

UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
बिहार
'अगर विपक्ष नीतीश कुमार का…', INDIA गठबंधन की बैठक के बीच JDU का बड़ा बयान
'अगर विपक्ष नीतीश कुमार का…', INDIA गठबंधन की बैठक के बीच JDU का बड़ा बयान
विश्व
ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?
ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
स्पोर्ट्स
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
दिल्ली NCR
उमर खालिद-शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
उमर खालिद-शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
इंडिया
18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी सरकार? जानिए सच्चाई
18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी सरकार? जानिए सच्चाई
शिक्षा
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget