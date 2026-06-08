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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: विधायक जी के साथ ठगी, खानपुर MLA उमेश कुमार से रांची के शख्स ने ठगे साढ़े चार लाख रुपये

उत्तराखंड: विधायक जी के साथ ठगी, खानपुर MLA उमेश कुमार से रांची के शख्स ने ठगे साढ़े चार लाख रुपये

Khanpur MLA Umesh Kumar News: विधायक की कंपनी के प्रबंधक मोहम्मद असद खान ने राजपुर थाने में लिखित शिकायत दी. पुलिस ने आरोपी ख्वाजा हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Jun 2026 12:30 PM (IST)
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विधायकों और नेताओं के नाम पर या उन्हीं को निशाना बनाकर ठगी करने वाले गिरोह आए दिन सुर्खियों में आते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है. हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश कुमार शर्मा खुद एक ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए. झारखंड के रांची में बैठे एक शख्स ने व्हाट्सएप के जरिए पुरानी मॉरिस कार बेचने का लालच देकर उनसे साढ़े चार लाख रुपये ऐंठ लिए और फिर न कार दी, न पैसे लौटाए.

विधायक के कार्यालय प्रबंधक मोहम्मद असद खान ने राजपुर थाने में दी अपनी शिकायत में बताया कि अगस्त 2025 में रांची निवासी ख्वाजा हुसैन ने व्हाट्सएप पर संपर्क करते हुए एक पुरानी मॉरिस कार बेचने की पेशकश की. आरोपी ने बातचीत को विश्वसनीय बनाने के लिए कार की तस्वीरें और तमाम जानकारियां भेजीं और भरोसा दिलाया कि गाड़ी देहरादून में आकर दे दी जाएगी. बातचीत आगे बढ़ी और आखिरकार कार का सौदा 4.50 लाख रुपये में तय हो गया.

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सौदा तय होने के बाद अलग-अलग तारीखों में पूरी रकम आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई. जब पैसे पहुंच गए तो कार की डिलीवरी का इंतजार होने लगा लेकिन गाड़ी कभी आई ही नहीं. जब बार-बार संपर्क किया गया तो पहले तो ख्वाजा हुसैन ने पैसे लेने की बात मान ली, लेकिन कार भेजने में आनाकानी करता रहा और फिर एक दिन उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया. ठगी का एहसास होने के बाद विधायक की कंपनी के प्रबंधक मोहम्मद असद खान ने राजपुर थाने में लिखित शिकायत दी. पुलिस ने आरोपी ख्वाजा हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सूत्रों के अनुसार जिन बैंक खातों में रकम ट्रांसफर हुई उनकी और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 12:30 PM (IST)
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