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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखैर सीट पर किसका दबदबा? 2027 से पहले समझिए जाट, दलित और ब्राह्मण वोटों का पूरा गणित

खैर सीट पर किसका दबदबा? 2027 से पहले समझिए जाट, दलित और ब्राह्मण वोटों का पूरा गणित

2026 में एसआईआर के बाद खैर विधानसभा सीट पर 3,57,097 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट पर 4,08,741 मतदाता थे. एसआईआर के बाद खैर विधानसभा सीट पर लगभग 51,644 मतदाता घटे हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 29 Sep 2026 05:00 PM (IST)
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खैर सीट की विधानसभा संख्या 71 है. खैर विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित है. यानी दल चाहे जो हो, हर दल को खैर में एससी समाज के प्रत्याशी को ही चुनाव लड़ाना होता है. खैर एससी समाज के लिए आरक्षित विधानसभा सीट भले ही हो लेकिन खैर में जाट वोट सवा लाख के आसपास है. इसलिए खैर विधानसभा सीट पर जाट वोट ही हार जीत की चाभी है.

खैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 1974 में जीती थी. हालांकि तब इस सीट का नाम कुछ और था. बीजेपी पहली बार 1991 में खैर विधानसभा सीट जीती और उसके बाद 1996, 2017 और 2022 में भी खैर से बीजेपी चुनाव जीती. 2007 और 2012 में खैर विधानसभा सीट से आरएलडी के विधायक बने. 2002 में बसपा भी एक बार खैर से चुनाव जीती है. लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी एक बार भी खैर विधानसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाई.

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2026 में एसआईआर के बाद खैर विधानसभा सीट पर 3,57,097 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट पर 4,08,741 मतदाता थे. एसआईआर के बाद खैर विधानसभा सीट पर लगभग 51,644 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि विधायक बने. अनूप लगातार दूसरी बार खैर से विधायक का चुनाव जीते. सपा ने गठबंधन के तहत खैर विधानसभा सीट आरएलडी के कोटे में दे दी. आरएलडी ने भगवती प्रसाद को टिकट दिया. बसपा ने चारू केन और कांग्रेस ने मोनिका को प्रत्याशी बनाया.

2022 विधानसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,39,643
2. बसपा- 65,302
3. आरएलडी-सपा गठबंधन- 41,644
4. कांग्रेस- 1,514

2022 विधानसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि ने बड़े लंबे अंतर से चुनाव जीता. बीजेपी ने बसपा की चारू केन को लगभग 74 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. दिलचस्प यह रहा है कि जाट बाहुल्य विधानसभा सीट पर आरएलडी पार्टी तीसरे पायदान पर पहुँच गई. कांग्रेस को मात्र डेढ़ हजार के आसपास वोट मिले. 2022 विधानसभा चुनाव में खैर सीट पर बीजेपी को 55.55 प्रतिशत वोट मिले और बसपा को 25.98 फीसदी वोट मिल पाए. दोनों ही दलों के बीच लगभग 30 प्रतिशत वोट शेयर का अंतर रहा. 

2022 विधानसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जाट, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया और एससी समाज में बसपा के काडर से अलग हटकर सारा वोट मिल गया. बीजेपी के साथ कश्यप, सूर्यवंशी समेत अन्य अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला. बीजेपी को जाट समाज में लगभग 40 हजार वोटों का नुकसान हुआ. लेकिन फिर भी 60 फीसदी से ज्यादा जाट वोट बीजेपी के साथ गए. 

2022 विधानसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट पर बसपा को एससी और जाट समाज का वोट मिला. बसपा की प्रत्याशी चारू केन भले ही एससी समाज से हैं लेकिन उनका ससुराल पक्ष जाट समाज से है. इसलिए चारू केन को बसपा के मूल काडर वाले एससी समाज के वोट के साथ साथ जाट समाज का का भी लगभग 30 हजार वोट मिल गया.  

2022 विधानसभा चुनाव में आरएलडी-सपा गठबंधन को खैर विधानसभा सीट पर मात्र 41 हजार वोट मिले. यानी आरएलडी एक जाट बाहुल्य विधानसभा सीट पर जाटों का भीवोट लेने में कामयाब नहीं रही. आरएलडी को खैर सीट पर सपा गठबंधन के कारण सिर्फ मुस्लिम वोट एकमुश्त मिले और लगभग 12-14 हजार जाट वोट आरएलडी ले पाई. एससी समाज का भी 3-4 हजार वोट आरएलडी-सपा गठबंधन को गए.

2022 विधानसभा चुनाव के बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट पर बहुत कुछ बदल गया. बदलाव तो यूपी के सियासी गठबंधन में भी हो गया. बीजेपी और आरएलडी गठबंधन हुआ तो कांग्रेस और सपा एक साथ आ गए.

2024 लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने सतीश गौतम और सपा ने बिजेन्द्र सिंह को प्रत्याशी बनाया. सतीश गौतम ब्राह्मण और बिजेन्द्र सिंह जाट समाज से हैं.  

2024 लोकसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 95,606
2. बीजेपी- 94,205
3. बसपा- 31,037

2024 लोकसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया. अलीगढ़ के सियासी इतिहास में पहली बार खैर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली. 2024 लोकसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट पर सपा ने 1,401 वोटों से चुनाव जीत लिया. बसपा को लगभग 31 हजार वोट मिले. बीजेपी को 2022 के मुकाबले 2024 में लगभग 44 हजार वोट कम मिले. सपा का वोट दोगुना हो गया. बसपा का वोट लगभग 35 हजार कम हो गया. 

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खैर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, बनिया और गैर जाट ओबीसी की जातियों का पूरा वोट मिला. एससी समाज का भी कुछ वोट बीजेपी को मिला. लेकिन जाट वोटों में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ. इसके अलावा सतीश गौतम को क्षत्रिय वोट पूरा नहीं मिला. जाट और क्षत्रिय वोटों के नुकसान की वजह से बीजेपी खैर विधानसभा सीट पर पिछड़ गई. यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आरएलडी से गठबंधन के बावजूद भी 80 फीसदी जाट वोट बीजेपी को नहीं मिला. 

2024 लोकसभा चुनाव में सपा को खैर विधानसभा सीट पर मुस्लिम और जाट वोट एक साथ मिले. इसके अलावा लगभग 10 हजार के आसपास क्षत्रिय वोट मिल गए. यही कारण है कि 2024 लोकसभा चुनाव में खैर सीट पर सपा ने बीजेपी को हरा दिया. सपा ने जाट समाज के प्रत्याशी को लोकसभा का टिकट दिया था. सपा को 7-8 हजार एससी वोट भी खैर में मिला. 

2024 लोकसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ अपने मूल काडर का ही वोट मिल पाया, इसीलिए बसपा महज 31 हजार वोटों में सिमट कर रह गई. 

हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में खैर से विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस लोकसभा सीट से सांसद बन गए तो खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. 2024 में खैर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के सुरेन्द्र दिलेर विधायक बन गए और सपा एक बार फिर से खैर विधानसभा सीट हार गई. सपा ने चारू केन को प्रत्याशी बनाया था. 

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बेहद रोचक मुकाबला खैर विधानसभा सीट पर देखने को मिल सकता है.

खैर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. जाट- 1.15 लाख
2. एससी- 65 हजार
3. ब्राह्मण- 45 हजार
4. मुस्लिम- 30 हजार
5. क्षत्रिय- 24 हजार
6. बनिया- 15 हजार
7. सूर्यवंशी- 11 हजार
8. नाई- 9 हजार
9. बघेल- 5 हजार
10. कश्यप- 10 हजार
11. प्रजापति- 8 हजार
12. सैनी- 5 हजार
13. अन्य- 15 हजार

खैर(सु) विधानसभा सीट पर जाट मतदाता सबसे ज्यादा हैं. दूसरे नंबर पर एससी मतदाता आते हैं. वहीं सामान्य वर्ग का वोट लगभग 85 हजार के आसपास है. अति पिछड़ी जातियों का वोट लगभग 40 हजार के आसपास है. मुस्लिम मतदाता लगभग 30 हजार के आसपास हैं. जाट, एससी और ब्राह्मण मतदाता खैर विधानसभा सीट पर हार जीत तय करते हैं.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
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