लखनऊ KGMU में फर्जी संगठन के नाम पर ठगी, छात्राओं को झांसे में ले रहा था आरोपी, अब गिरफ्तार

लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में मरीजों और उनके तीमारदारों को ठगने के मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान हस्साम अहमद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह परिसर में एक फर्जी संगठन के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहा था.

मामले का खुलासा तब हुआ जब केजीएमयू के एमबीबीएस छात्रों ने उसे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल देखा और पकड़ लिया. आरोपी कार्डियो सेवा संस्थान नाम के एक काल्पनिक संगठन के नाम पर मरीजों और उनके परिजनों से पैसे मांग रहा था. इसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर कार्यालय को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस को शिकायत भेजी गई.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने 13 अप्रैल की तारीख वाला एक फर्जी नोटिस तैयार किया था. इस नोटिस पर एक वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य के जाली हस्ताक्षर भी थे. इसमें 2023 बैच के एमबीबीएस छात्रों को 29 अप्रैल को दिल्ली के एम्स में एक कथित सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, जो पूरी तरह फर्जी निकला. पुलिस के अनुसार, आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में कई संदिग्ध और जाली दस्तावेज भी मिले हैं. इससे शक गहराया है कि वह छात्रों, खासकर छात्राओं को झांसे में लेकर उन्हें विभिन्न स्थानों पर बुलाने की कोशिश कर रहा था.

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आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) कमलेश दीक्षित ने बताया कि प्रॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है.

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