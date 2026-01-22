केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, '2027 में 2017 से भी बड़ी जीत, फर्जी PDA होगा ध्वस्त'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकेशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, '2027 में 2017 से भी बड़ी जीत, फर्जी PDA होगा ध्वस्त'

Azamgarh News: कलेक्ट्रेट में प्रेसवार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी पर हमला हमलावर रहे. वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है.

By : खुर्रम नोमानी | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 22 Jan 2026 10:13 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत होगी. सपा के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ जाएंगी. बीजेपी बंगाल भी जीतेगी. केशव प्रसाद मौर्य गुरूवार को आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे.  जहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही.

जिले के हरिऔध कला केंद्र में ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा न्यास व महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए. इसके बाद जिले के शाहगढ़ में स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम तथा जन चौपाल को संबोधित किया. इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों के समीक्षा करते हुए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ससमय पात्र व्यक्तियों को देने एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय मे पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों क़ो दिये.

समाजवादी पार्टी के फर्जी PDA की धज्जियां उड़ेंगी

कलेक्ट्रेट में प्रेसवार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी पर हमला हमलावर रहे. वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा जहां जनाधार भी बढ़ रहा है और बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है.

प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आने वाले 2027 में चुनाव जो 2017 से भी बड़ी विजय हासिल करेंगे और समाजवादी पार्टी के फर्जी PDA की धज्जियां उड़ेंगी. समाजवादी पर हमलावर होते हुए कहा कि उनके परिवारवाद, गुंडागर्दी तथा तुष्टिकरण की राजनीति अब सफल होने वाले नहीं है. कांग्रेस का जहां कोई अता-पता नहीं है. लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली जैसे प्रदेश में जीत के बाद कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लाल टोपी और जालीदार टोपी दोनों गायब हो गये. आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी भाजपा चुनाव जीतेगा.

RJD की हार से बौखला गए हैं अखिलेश यादव

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा कहे गए की जब सत्ता में भाजपा का जुल्म बढ़ता है, तो कलयुग आ जाता है- के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव जी बिहार में चुनाव पराजय के बाद बौखलाहट में है. उनको बिहार चुनाव में लग रहा था कि आरजेडी की सरकार आ जाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आ जाएगी. उनको भी पता हो गया है कि 2047 तक न कांग्रेस, न समाजवादी और ना ही आरजेडी की सरकार आने वाली है. और पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके भी जाने वाला है.

बीजेपी सबका सम्मान करती है

यूजीसी को लेकर संवर्ण समाज के नाराज के सवाल पर कहा कि कोई संवर्ण समाज नाराज नहीं है, बीजेपी अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति सबको सम्मान देती है. जो पीछे छूट गये हों उनको आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक कदम आगे बढ़ायेंगे. प्रेसवार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि गांव के विकास में जो रोड मैप है पूरा रहेगा. श्रमिकों का कोई रोजगार छिनने वाला नहीं है. मनरेगा के माध्यम से जो भी सेवाएं लगी है, उसके दायित्व में कोई कमी नहीं आएगी. पहले जो 90 हजार करोड़ का बजट हुआ करता था, अब वह एक लाख 51 हजार करोड़ का बजट होने वाला है.

Published at : 22 Jan 2026 10:12 PM (IST)
Azamgarh News Keshav Prasad Mourya UP NEWS
