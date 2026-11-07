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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के अयोध्या जाने के दावे पर केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'जिस दिन...'

अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के दावे पर केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'जिस दिन...'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए जाने के दावे पर केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया देने से इंकार किया, बोले पहले जाने दीजिए फिर पूछूंगा सवाल.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 07 Nov 2026 10:01 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए जाने के दावे पर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा, "जिस दिन अखिलेश यादव खुद अपने अधिकारिक हैंडल से इसकी पुष्ठी करेंगे, उस दिन उनसे सवाल अवश्य पूछूंगा."

केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव की पुष्टि तक प्रतिक्रिया देने से इंकार किया है. उनका जवाब उनसे पूछे जा रहे सवालों पर है. 

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अखिलेश की घोषणा पर पूछेंगे सवाल 

केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के सवाल पर लिखा, "कई पत्रकार मित्र सपा बहादुर अखिलेश यादव  के अयोध्या जाकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन करने की चर्चाओं को लेकर मुझसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए यह ट्वीट कर रहा हूँ. जिस दिन अखिलेश यादव  स्वयं अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से पुष्टि करेंगे कि वे अयोध्या जाकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन करेंगे, उस दिन उनसे सवाल अवश्य पूछूँगा."

उन्होंने आगे कहा, "फिलहाल जब तक समाजवादी पार्टी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इन चर्चाओं पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी. पहले आधिकारिक पुष्टि होने दीजिए, सवाल भी होंगे और जवाब भी माँगे जाएँगे! जय श्री राम."

प्रदेश की राजनीति गर्मायी 

यहां बता दें कि सपा नेता पवन पांडेय ने दावा किया कि अखिलेश यादव परिवार संग 12 दिसंबर को अयोध्या में राम लला के दर्शन करेंगे और अयोध्या पहुंचकर पहले हनुमानगढ़ी में आशीर्वाद लेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि सपा अखिलेश यादव साधू-संतों का आशीर्वाद भी लेंगे. 

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा और कहा, "जिन लोगों ने राम को अपमानित किया था. वो अयोध्या आए लेकिन रामभक्तों से माफी जरूर मांग ले. प्रभु सबको माफ करेंगे अहंकाकरी सत्ता को खत्म करने में प्रभु देर नहीं कर सकते हैं."

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 07 Nov 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
UP NEWS KESHAV PRASAD MAURYA
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