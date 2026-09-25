'मीठा-मीठा गप-गप, कड़वा-कड़वा थू-थू', सपा-कांग्रेस पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य

अलीगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव, विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव आयोग को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर विपक्ष पर हमला बोला है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर 2047 तक नजर नहीं आएगी.

केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पीडीए रथ पर भी कटाक्ष किया है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2047 तक देश में कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली है और न ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है. उन्होंने विपक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि वे मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखते रहें और अच्छे-अच्छे सपने देखें.

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विपक्ष बहाएगा मगरमच्छ के आंसू- केशव प्रसाद मौर्य

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद विपक्ष के नेता मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे. उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हार के लिए लगाए जाने वाले आरोपों की स्क्रिप्ट विपक्ष अभी से तैयार कर रहा है. मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कमल खिला है और आगे भी खिलता रहेगा.

सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना

विकसित भारत के मुद्दे पर भी डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं कर सकतीं. भाजपा सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश को विकास की दिशा में आगे ले जाने का काम भाजपा कर रही है.

चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग पर विपक्ष पर कटाक्ष

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की विपक्ष की मांग पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया ऐसा है कि जहां उसके पक्ष में परिणाम आते हैं, वहां चुनाव प्रक्रिया ठीक लगती है, लेकिन जहां भाजपा चुनाव जीत जाती है, वहां चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए जाने लगते हैं.

अलीगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य का हुआ जोरदार स्वागत

आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गांधी पार्क थाना क्षेत्र स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित श्री हनुमत चरित्र कथा में शामिल होने पहुंचे थे.अलीगढ़ पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया.

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