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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'लखनऊ और दिल्ली में तालमेल...', अखिलेश के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य ने दिया जवाब

'लखनऊ और दिल्ली में तालमेल...', अखिलेश के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य ने दिया जवाब

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कार्यक्रम में हनुमान जी के डांस करने को लेकर विपक्ष ने जमकर घेरा था. अब इस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सफाई दे दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Aug 2026 08:38 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव नजर आ रहे हैं. वे लगातार बड़े-बड़े मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं और बयान दे रहे हैं. हाल ही में एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में उन्होंने अखिलेश यादव के 'लखनऊ और दिल्ली में तालमेल ठीक नहीं' वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी.

सपा चीफ अखिलेश यादव लगातार निशाना साधते रहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ में बन रही है. उनका इशारा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच नाराजगी की तरफ होता है. अब अखिलेश यादव के 'लखनऊ और दिल्ली में तालमेल ठीक नहीं' वाले बयान पर केशव मौर्य ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने हिदायत देते हुए कहा, "अखिलेश यादव 2-4 साल राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की शाखा में जाएं और एक स्वंयसेवक को जो जानना चाहिए, सीखना चाहिए वह सीख जाएं तब वह भारतीय जनता पार्टी के बारे में जान पाएंगे.

इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में हनुमान जी को नचाने के आरोपों और विपक्ष के मुद्दा बनाने पर पलटवार किया है. केशव मौर्य ने कहा, "यह मुद्दाविहीन विपक्ष है. अगर मुद्दाविहीन नहीं होते तो हमारी सरकार खिलाफ अगर कोई मुद्दा होता तो ये लेकर आते."

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उन्होंने आगे कहा, "यह रामजन्मभूमि में चढ़ावे का मुद्दा लेकर आ गए. हनुमान जी को बीजेपी नहीं लाई. अगर कोई हनुमान जी के भेष में आकर कोई अपनी खुशी जताने का काम किया है तो हनुमान जी के प्रति आदर है." उन्होंने कहा, "हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के अंदर क्या हिम्मत है वो मस्जिद के अंदर जाकर चालीसा पढ़ देंगे. वे नहीं पढ़ सकते. ये तुष्टिकरण करने वाले हैं."

'मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जाए'

केशव मौर्य का कहना है कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जाए मैं यह नहीं कह रहा हूं,लेकिन यह अखिलेश यादव का असल चरित्र है. अब सवाल है कि हनुमान जी वहां डांस क्यों कर रहे थे तो बहुत सारी झांकियां निकलती हैं तो सब अलग-अलग रूप धारण करके आते हैं तो हो सकता है कोई कार्यकर्ता लेकर आया हो. यह कोई मुद्दा नहीं है. यह पार्टी और अध्यक्ष नितिन नवीन की योजना नहीं थी. कोई कार्यकर्ता लाया होगा उसका आदर सत्कार है, लेकिन हनुमान जी की गदा रामद्रोहियों के लिए हर समय तैयार रहेगी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Keshav Prasada Maurya
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