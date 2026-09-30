'सपा के 25 विधायक... सरप्राइज तो हम देंगे', केशव मौर्य ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?

यूपी राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में सियासी खींचतान तेज है. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे अखिलेश यादव भी सोच में पड़ गए हैं. दरअसल, एक ओर सपा प्रमुख ने राज्यसभा चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की बात कही है और दावा किया है कि सपा का तीसरा कैंडिडेट बीजेपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग से जीतेगा, क्योंकि कई बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं. वहीं, अब जवाब में केशव प्रसादम मौर्य ने भी बड़ा दावा कर दिया है.

यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है, "सरप्राइज तो हम देंगे. समाजवादी पार्टी के 25 विधायक हमारे संपर्क में भी हैं." केशव मौर्य ने चेतावनी देने के लहजे में कहा है कि कहीं अखिलेश यादव तीन सांसद जिताने के चक्कर में एक सांसद गंवा न दें. उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है. अखिलेश अपनी तैयारी करें, हमारी अपनी तैयारी है. सरप्राइज तो हम देंगे.

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'इंडिया अलायंस बिखर चुका है'- केशव मौर्य

वहीं, इंडिया अलायंस की बैठक पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है और उसमें एकता नाम की कोई चीज नहीं है. इनके बिखरने का दृश्य पूरा देश देख चुका है. चुनाव में जब ये पराजित हो जाते हैं तो चुनाव आयोग और ईवीएम को दोष देते हैं. जब जीत जाते हैं तो बीजेपी की लोकप्रियता घटने का दावा करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है, ऐसी बातें करते हैं. इसका जवाब जनता देगी. अभी 2027 विधानसभा चुनाव में ही इंडिया अलायंस को जवाब मिल जाएगा. कांग्रेस और उनका जो गठबंधन है, वो टुकड़े-टुकड़े हो चुका है. सब समय बताएगा.

'2047 तक न कांग्रेस आएगी न ही सपा'

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की रथयात्रा पर कहा, "पहले तो आप जान लीजिए कि ना तो देश में 2047 तक कांग्रेस आने वाली है और ना उत्तर प्रदेश में 2047 तक समाजवादी पार्टी आने वाली है. मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने से किसी को कोई नहीं रोकता है. देखें, अच्छे-अच्छे सपने... लेकिन जब 2027 का रिजल्ट आएगा, तो अभी से यह स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि हार जाएंगे तो क्या आरोप लगाएंगे. इनके पास केवल यही है कि अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर लें."

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