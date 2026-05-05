उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार अच्छी रफ्तार से चल रही है. तीन लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. लेकिन जैसे-जैसे भीड़ बढ़ रही है, वैसे-वैसे व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी भारी होती जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडेय और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप खुद रुद्रप्रयाग पहुंचे और जिला कार्यालय सभागार में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की.

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि यात्रा की शुरुआत से अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं. 31 हजार से ज्यादा यात्रियों को रास्ते में चिकित्सा सुविधा देनी पड़ी यह संख्या बताती है कि ऊंचाई और लंबी चढ़ाई कितनी थका देने वाली होती है. 11 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग किया, जबकि बड़ी तादाद में यात्री घोड़े-खच्चर और डंडी-कंडी के सहारे धाम तक पहुंचे.

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8 हजार से अधिक घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण और बीमा हो चुका है. जो संचालक तय मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है. जानवरों के स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए पशु चिकित्सालय भी सक्रिय हैं.

स्वच्छता पर सबसे कड़ा ध्यान

आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बैठक में एक बात बार-बार दोहराई- यात्रा में गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी. 18 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर शौचालयों की नियमित सफाई के लिए सफाईकर्मी और पर्यावरण मित्र हर समय तैनात रहेंगे. सेक्टर मजिस्ट्रेट अचानक जांच करेंगे यानी खानापूर्ति नहीं चलेगी. गौरीकुंड स्थित तप्तकुंड पर महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग चेंजिंग रूम की सुविधा भी दी गई है.

अफवाहों पर भी नजर, हेली टिकट की कालाबाजारी नहीं चलेगी

यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कई बार भ्रामक खबरें फैलती हैं, जिससे श्रद्धालुओं में घबराहट होती है. आयुक्त ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि संबंधित विभाग ऐसी खबरों की तत्काल मॉनिटरिंग करें और अपना पक्ष फौरन जारी करें. हेलीकॉप्टर टिकटों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए. निर्धारित दरों से अधिक वसूली की कोई भी शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी. हेली कंपनियों को पारदर्शिता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सोनप्रयाग रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीड़ नियंत्रण के लिए भी विशेष योजना लागू होगी.

रात में रुकेगी यात्रा, वीआईपी दर्शन नहीं

यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक अहम फैसला लिया गया है. रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्ग पर वाहन और पैदल आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा. सिर्फ जरूरी सामग्री की ढुलाई को अनुमति मिलेगी. नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. इस दौरान एक और स्पष्ट घोषणा की गई किसी भी हाल में वीआईपी दर्शन नहीं होगा. आयुक्त ने कहा कि बाबा के दर पर सब बराबर हैं.

अग्नि सुरक्षा को लेकर भी गंभीरता दिखी. धाम क्षेत्र में फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए और अग्निशमन उपकरणों की खरीद के लिए पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग को 5 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं.

मौसम बिगड़ा तो रोकी जा सकती है यात्रा

आयुक्त ने साफ कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर यदि यात्रा मार्ग पर खतरा दिखा तो यात्रा रोकी जाएगी. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को परिस्थिति के अनुसार 2-3 घंटे तक यात्रा रोकने का अधिकार दिया गया.

जनप्रतिनिधियों ने रखी अपनी बात

बैठक में विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने कई मांगें रखीं. तुना-बौंठा मोटर मार्ग का डामरीकरण, तुंगनाथ-चोपता में पार्किंग, बेहतर शौचालय व्यवस्था और प्रमुख मंदिर मार्गों पर साइन बोर्ड. जिलाधिकारी ने एक सप्ताह में साइन बोर्ड लगाने का भरोसा दिया. जिला पंचायत सदस्य अमित मैंखंडी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं, जिन पर आयुक्त ने कार्रवाई का आश्वासन दिया.

आयुक्त ने बताया कि उन्होंने ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक सड़क का खुद निरीक्षण किया. अधिकांश जगह स्थिति संतोषजनक मिली, जहां जरूरत थी वहां सुधार के निर्देश दे दिए गए हैं. वे सोनप्रयाग और गौरीकुंड का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे और यात्रियों से सीधे बात करेंगे. मौसम ने साथ दिया तो केदारनाथ धाम तक पैदल भी जाएंगे.

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