केदारनाथ हेली सेवा को लेकर बड़ा अपडेट, जून के पहले सप्ताह में खुलेंगे ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट

उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा 2026 के तहत केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. केदारनाथ के लिए हेली सेवा के ऑनलाइन टिकट बुकिंग स्लॉट जून के पहले सप्ताह में खोले जाएंगे. इससे हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं.

हर साल की तरह इस बार भी केदारनाथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. खासकर बुजुर्ग, बीमार और समय की कमी से जूझ रहे यात्री हेली सेवा को प्राथमिकता देते हैं. ऐसे में टिकट बुकिंग को लेकर हमेशा मारामारी की स्थिति बनी रहती है. इस बार प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था के तहत टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की तैयारी की है.

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केवल ऑनलाइन होगी बुकिंग

जानकारी के अनुसार, हेली सेवा के लिए टिकट केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध होंगे. इसके लिए अधिकृत पोर्टल पर स्लॉट खोले जाएंगे, जहां से श्रद्धालु अपनी यात्रा की तारीख और समय के अनुसार टिकट बुक कर सकेंगे. प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही टिकट बुक करें और किसी भी दलाल या अनधिकृत एजेंट के झांसे में न आएं. पिछले वर्षों में कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे, जिनमें श्रद्धालुओं को ठगा गया था. इस बार ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं.

मौसम अपडेट के बाद यात्री शुरू करें हवाई यात्रा

हेली सेवा के संचालन के लिए विभिन्न कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो निर्धारित रूट और समय के अनुसार उड़ानें संचालित करेंगी. आमतौर पर ये सेवाएं फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी जैसे स्थानों से केदारनाथ तक संचालित होती हैं. मौसम की स्थिति के अनुसार उड़ानों का संचालन किया जाएगा, इसलिए यात्रियों को यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करने की सलाह दी गई है.

इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि हेली टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों को पहले चारधाम यात्रा का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह कदम सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर उठाया गया है.

स्थानीय प्रशासन व्यवस्थाएं बेहतर करने में जुटा

चारधाम यात्रा के दौरान सरकार और प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं. स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

कुल मिलाकर, जून के पहले सप्ताह में हेली सेवा की टिकट बुकिंग शुरू होने से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है. अब श्रद्धालु पहले से योजना बनाकर आसानी से अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकेंगे और बाबा केदार के दर्शन बिना ज्यादा परेशानी के कर पाएंगे.

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