उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ में धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन करने का एक गंभीर मामला सामने आया है. मंदिर परिसर के समीप पटाखे जलाकर जन्मदिन मनाने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में रुद्रप्रयाग पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जनपद में सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. इसी दौरान एक इंस्टाग्राम यूजर ‘sumit_ke_blog’ द्वारा पोस्ट की गई एक वीडियो रील पुलिस के संज्ञान में आई.

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युवक ने खुद स्वीकारा

इस वीडियो में सुमित नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ परिसर के पास पटाखे जलाते हुए और जन्मदिन का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में युवक खुद यह स्वीकार करता हुआ नजर आता है कि वह अपने साथी का जन्मदिन मना रहा है और इस दौरान पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं.

श्रद्धालुओं में बढ़ रहा आक्रोश

धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माने जाने वाले इस धाम में इस प्रकार की गतिविधि को लेकर श्रद्धालुओं में आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों का कहना है कि इस तरह की हरकतें न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि धाम की गरिमा और पवित्रता को भी प्रभावित करती हैं.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली सोनप्रयाग में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस के अनुसार, मु.अ.सं. 11/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(3) में अभियोग पंजीकृत किया गया है. फिलहाल मामले की विवेचना जारी है और वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियो पर विशेष नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तीर्थ यात्रियों के लिए जारी की अपील

रुद्रप्रयाग पुलिस ने इस घटना के बाद तीर्थयात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील भी जारी की है. अपील में कहा गया है कि सभी लोग धामों की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखें तथा ऐसी कोई भी वीडियो या रील न बनाएं जिससे जनमानस की आस्था को ठेस पहुंचे.

प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि धार्मिक स्थलों पर अनुशासनहीनता या अमर्यादित व्यवहार करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि पर्यटन और आस्था के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूकता और कड़े नियमों की कितनी आवश्यकता है.

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