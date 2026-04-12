केदारनाथ यात्रा: गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक आसान नहीं सफर, खराब सड़कों समेत कई भूस्खलन जोन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडKedarnath Yatra: गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक आसान नहीं सफर, खराब सड़कों समेत कई भूस्खलन जोन

Kedarnath Yatra: गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक आसान नहीं सफर, खराब सड़कों समेत कई भूस्खलन जोन

Kedarnath Yatra: केदारनाथ यात्रा पर जाने श्रद्धालुओं के लिए गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक 32 किमी का सफर आसान नहीं होगा. कई भूस्खलन जोन, संकरी सड़कें और खराब हालात यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं.

By : दानिश खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 Apr 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक का 32 किलोमीटर का सफर इस बार आसान नहीं रहने वाला है. मार्ग में कई भूस्खलन जोन, संकरी सड़कें और खराब हालात यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं. खासकर फाटा से आगे तरसाली के पास का क्षेत्र बेहद संवेदनशील बना हुआ है, जहां हालात यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

हालांकि गुप्तकाशी से गौरीकुंड की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन मार्ग की खराब स्थिति के कारण यह सफर सामान्य दिनों में भी एक घंटे की बजाय दो घंटे से अधिक समय ले रहा है. ऐसे में यात्रा सीजन के दौरान यातायात दबाव बढ़ने पर यह समय 4 घंटे या उससे अधिक हो सकता है. 

मार्ग को सुचारु बनाए रखना बना चुनौती

यह मार्ग केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य मार्ग है, इसलिए प्रशासन के सामने इसे सुचारु बनाए रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है. यात्रा की शुरुआत गुप्तकाशी से ही जाम के साथ होती है. नगर पंचायत क्षेत्र से आगे नाला, नारायणकोटी और भते तक सड़क की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम होने के कारण यहां यातायात दबाव बढ़ते ही परेशानी शुरू हो जाती है. 

इसके बाद सेम भते से आगे असली मुश्किलें सामने आती हैं. खुमेरा क्षेत्र में सड़क दलदली हो चुकी है और यहां सुधार कार्य जारी है, लेकिन बारिश के चलते काम प्रभावित हो रहा है. ब्यूंग गाड़ क्षेत्र में भी हालात चिंताजनक हैं, जहां सड़क पर मरम्मत कार्य चल रहा है. इसके आगे फाटा तक करीब 800 मीटर का संकरा मार्ग हर साल की तरह इस बार भी जाम की बड़ी वजह बन सकता है.

तरसाली के पास अत्यंत संवेदनशील रास्ता

फाटा से आगे तरसाली के पास करीब 700 मीटर का हिस्सा अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है. यहां हाल ही में किया गया डामरीकरण भी उखड़ने लगा है, जिससे सड़क पर रोड़ी की परत बन गई है और दोपहिया वाहनों के लिए खतरा बढ़ गया है.

रामपुर क्षेत्र में सड़क की हालत काफी खराब है. यहां इन दिनों सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन डामरीकरण न होने के कारण यह हिस्सा दलदली बना हुआ है. वहीं बड़ासू क्षेत्र में ढीली चट्टानें लगातार खतरा बनी हुई हैं, जिससे वाहनों को धीमी गति से गुजरना पड़ रहा है.

सोनप्रयाग में ट्रैफिक व्यवस्था चुनौतीपूर्ण

सोनप्रयाग में हर साल की तरह इस बार भी ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. यहां से त्रियुगीनारायण मार्ग पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो सकती है. आगे गौरीकुंड मार्ग पर मुनकटिया स्लाइडिंग जोन इस बार भी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनेगा. 

हालांकि यहां सड़क का चौड़ीकरण किया गया है, जिससे पैदल यात्रियों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन भारी वाहनों के लिए यह मार्ग अभी भी जोखिम भरा बना हुआ है. गौरीकुंड से पहले एक नया भूस्खलन जोन भी सामने आया है, जहां ढीली चट्टानें और जमा मलबा लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं. यहां पत्थर और बोल्डर गिरने की आशंका बनी रहती है, जिससे यात्रा और भी कठिन हो सकती है.

6 से 7 घंटे का हो जाएगा सफर

पूरे मार्ग की स्थिति को देखते हुए रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक करीब 74 किलोमीटर का सफर सामान्य दिनों में ही 3 से 4 घंटे का समय ले रहा है, जबकि यात्रा सीजन में यह समय बढ़कर 6 से 7 घंटे तक पहुंच सकता है. यात्रा मार्ग पर सुविधाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. 

बड़ी संख्या में वाहन और पैदल यात्रियों के बावजूद न तो पर्याप्त वाटर एटीएम उपलब्ध हैं और न ही ठहरने के लिए पर्याप्त प्रतीक्षालय बनाए गए हैं. मार्ग में बने शौचालयों की हालत भी खराब है और अधिकांश स्थानों पर पानी की सुविधा तक नहीं है.

स्वास्थ्य व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं

स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल रिलीफ प्वाइंट बनाए गए हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के हिसाब से ये पर्याप्त नहीं माने जा रहे हैं. ईंधन सुविधा के लिए गुप्तकाशी और गौरीकुंड के बीच कोरखी फाटा में एक पेट्रोल पंप उपलब्ध है.

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने बताया कि अधिकारियों को फील्ड में भेजा गया है और व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. उनका कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को सुचारु करने का प्रयास किया जाएगा.

कुल मिलाकर, इस बार केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुप्तकाशी से गौरीकुंड का सफर किसी परीक्षा से कम नहीं होगा, जहां प्रशासन और यात्रियों दोनों को सतर्क रहना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: हरिद्वार: रुड़की के अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग, मरीजों में मची अफरा-तफरी

और पढ़ें
Published at : 12 Apr 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Chardham Yatra UTTARAKHAND NEWS KEDARNATH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kedarnath Yatra: गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक आसान नहीं सफर, खराब सड़कों समेत कई भूस्खलन जोन
केदारनाथ यात्रा: गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक आसान नहीं सफर, खराब सड़कों समेत कई भूस्खलन जोन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वोट के सौदागार बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते', TMC पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ
'वोट के सौदागार बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते', TMC पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: TTH एजेंट की गिरफ्तारी के बाद हुए चौकानें वाले खुलासे, दो खतरनाक टास्क आए सामने
देहरादून: TTH एजेंट की गिरफ्तारी के बाद हुए चौकानें वाले खुलासे, दो खतरनाक टास्क आए सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी पर राजद्रोह का मुकदमा, केंद्रीय एजेंसियों की गहन पूछताछ
देहरादून से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी पर राजद्रोह का मुकदमा, केंद्रीय एजेंसियों की गहन पूछताछ
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में फेल हुई ईरान और अमेरिका की बातचीत तो आया नेतन्याहू का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
पाकिस्तान में फेल हुई ईरान और अमेरिका की बातचीत तो आया नेतन्याहू का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
आशा भोसले के निधन पर भावुक हुए CM फडणवीस, कहा- मंगेशकर परिवार का एक और सितारा टूट गया
आशा भोसले के निधन पर भावुक हुए CM फडणवीस, कहा- मंगेशकर परिवार का एक और सितारा टूट गया
विश्व
पाकिस्तान में अराघची-विटकॉफ के बीच नोकझोंक, मीटिंग में हाथापाई की नौबत, तुर्किए मीडिया की रिपोर्ट में दावा
PAK में अराघची-विटकॉफ के बीच नोकझोंक, मीटिंग में हाथापाई की नौबत, मीडिया रिपोर्ट में दावा
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News Live: मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुआ आशा भोसले का निधन, मंत्री आशीष शेलार ने जताया दुख
LIVE: मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुआ आशा भोसले का निधन, मंत्री आशीष शेलार ने जताया दुख
आईपीएल 2026
विराट कोहली या रोहित शर्मा, IPL में कौन बेहतर? MI और RCB के मैच से पहले आंकड़ों में देखिए जवाब
विराट कोहली या रोहित शर्मा, IPL में कौन बेहतर? MI और RCB के मैच से पहले आंकड़ों में देखिए जवाब
इंडिया
Mallikarjun Kharge To PM: महिला आरक्षण बिल पर PM मोदी ने सभी पार्टियों को लिखी चिट्ठी, खरगे बोले- हमें विश्वास में लिए बिना...
महिला आरक्षण बिल पर PM मोदी ने सभी पार्टियों को लिखी चिट्ठी, खरगे बोले- हमें विश्वास में लिए बिना...
ऑटो
अब इलेक्ट्रिक अवतार में जल्द आ रही Tata की दमदार SUV, लॉन्च से पहले ही बढ़ा क्रेज, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
अब इलेक्ट्रिक अवतार में जल्द आ रही Tata की दमदार SUV, लॉन्च से पहले ही बढ़ा क्रेज, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
फूड
How To Identify Sweet Melon: बाजार से खरीदने जा रहे हैं खरबूजा, मीठा है या नहीं? ऐसे करें चेक
बाजार से खरीदने जा रहे हैं खरबूजा, मीठा है या नहीं? ऐसे करें चेक
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget