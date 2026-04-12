केदारनाथ यात्रा: गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक आसान नहीं सफर, खराब सड़कों समेत कई भूस्खलन जोन

केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक का 32 किलोमीटर का सफर इस बार आसान नहीं रहने वाला है. मार्ग में कई भूस्खलन जोन, संकरी सड़कें और खराब हालात यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं. खासकर फाटा से आगे तरसाली के पास का क्षेत्र बेहद संवेदनशील बना हुआ है, जहां हालात यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

हालांकि गुप्तकाशी से गौरीकुंड की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन मार्ग की खराब स्थिति के कारण यह सफर सामान्य दिनों में भी एक घंटे की बजाय दो घंटे से अधिक समय ले रहा है. ऐसे में यात्रा सीजन के दौरान यातायात दबाव बढ़ने पर यह समय 4 घंटे या उससे अधिक हो सकता है.

मार्ग को सुचारु बनाए रखना बना चुनौती

यह मार्ग केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य मार्ग है, इसलिए प्रशासन के सामने इसे सुचारु बनाए रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है. यात्रा की शुरुआत गुप्तकाशी से ही जाम के साथ होती है. नगर पंचायत क्षेत्र से आगे नाला, नारायणकोटी और भते तक सड़क की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम होने के कारण यहां यातायात दबाव बढ़ते ही परेशानी शुरू हो जाती है.

इसके बाद सेम भते से आगे असली मुश्किलें सामने आती हैं. खुमेरा क्षेत्र में सड़क दलदली हो चुकी है और यहां सुधार कार्य जारी है, लेकिन बारिश के चलते काम प्रभावित हो रहा है. ब्यूंग गाड़ क्षेत्र में भी हालात चिंताजनक हैं, जहां सड़क पर मरम्मत कार्य चल रहा है. इसके आगे फाटा तक करीब 800 मीटर का संकरा मार्ग हर साल की तरह इस बार भी जाम की बड़ी वजह बन सकता है.

तरसाली के पास अत्यंत संवेदनशील रास्ता

फाटा से आगे तरसाली के पास करीब 700 मीटर का हिस्सा अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है. यहां हाल ही में किया गया डामरीकरण भी उखड़ने लगा है, जिससे सड़क पर रोड़ी की परत बन गई है और दोपहिया वाहनों के लिए खतरा बढ़ गया है.

रामपुर क्षेत्र में सड़क की हालत काफी खराब है. यहां इन दिनों सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन डामरीकरण न होने के कारण यह हिस्सा दलदली बना हुआ है. वहीं बड़ासू क्षेत्र में ढीली चट्टानें लगातार खतरा बनी हुई हैं, जिससे वाहनों को धीमी गति से गुजरना पड़ रहा है.

सोनप्रयाग में ट्रैफिक व्यवस्था चुनौतीपूर्ण

सोनप्रयाग में हर साल की तरह इस बार भी ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. यहां से त्रियुगीनारायण मार्ग पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो सकती है. आगे गौरीकुंड मार्ग पर मुनकटिया स्लाइडिंग जोन इस बार भी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनेगा.

हालांकि यहां सड़क का चौड़ीकरण किया गया है, जिससे पैदल यात्रियों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन भारी वाहनों के लिए यह मार्ग अभी भी जोखिम भरा बना हुआ है. गौरीकुंड से पहले एक नया भूस्खलन जोन भी सामने आया है, जहां ढीली चट्टानें और जमा मलबा लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं. यहां पत्थर और बोल्डर गिरने की आशंका बनी रहती है, जिससे यात्रा और भी कठिन हो सकती है.

6 से 7 घंटे का हो जाएगा सफर

पूरे मार्ग की स्थिति को देखते हुए रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक करीब 74 किलोमीटर का सफर सामान्य दिनों में ही 3 से 4 घंटे का समय ले रहा है, जबकि यात्रा सीजन में यह समय बढ़कर 6 से 7 घंटे तक पहुंच सकता है. यात्रा मार्ग पर सुविधाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है.

बड़ी संख्या में वाहन और पैदल यात्रियों के बावजूद न तो पर्याप्त वाटर एटीएम उपलब्ध हैं और न ही ठहरने के लिए पर्याप्त प्रतीक्षालय बनाए गए हैं. मार्ग में बने शौचालयों की हालत भी खराब है और अधिकांश स्थानों पर पानी की सुविधा तक नहीं है.

स्वास्थ्य व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं

स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल रिलीफ प्वाइंट बनाए गए हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के हिसाब से ये पर्याप्त नहीं माने जा रहे हैं. ईंधन सुविधा के लिए गुप्तकाशी और गौरीकुंड के बीच कोरखी फाटा में एक पेट्रोल पंप उपलब्ध है.

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने बताया कि अधिकारियों को फील्ड में भेजा गया है और व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. उनका कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को सुचारु करने का प्रयास किया जाएगा.

कुल मिलाकर, इस बार केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुप्तकाशी से गौरीकुंड का सफर किसी परीक्षा से कम नहीं होगा, जहां प्रशासन और यात्रियों दोनों को सतर्क रहना जरूरी है.

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