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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती के अस्पताल पर बड़ा आरोप! डिलीवरी के बाद महिला की मौत, बचने के लिए शव को दूसरे अस्पताल किया रेफर

बस्ती के अस्पताल पर बड़ा आरोप! डिलीवरी के बाद महिला की मौत, बचने के लिए शव को दूसरे अस्पताल किया रेफर

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के केडी नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद एक महिला मरीज की मौत हो जाने पर अस्पताल प्रशासन ने अपनी गर्दन बचाने के लिए मृत शरीर को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 20 May 2026 10:31 AM (IST)
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  • स्वास्थ्य विभाग ने जांच का आश्वासन, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई.

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला मुख्यालय पर स्थित निजी अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ और मोटी रकम वसूलने का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला शहर के केडी नर्सिंग होम से सामने आया है, जहां संवेदनशीलता और डॉक्टरों के पेशे को शर्मसार करने वाली एक अमानवीय घटना प्रकाश में आई है. आरोप है कि यहां डिलीवरी के बाद एक महिला मरीज की मौत हो जाने पर अस्पताल प्रशासन ने अपनी गर्दन बचाने के लिए मृत शरीर को ही आनन-फानन में दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.

इस अजब करतूत की जानकारी होते ही मृतका के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में शव रखकर भारी हंगामा किया और दोषी स्टाफ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई व नर्सिंग होम को सीज करने की मांग की. यह मामला बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र का है. 

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कैसे हुई महिला की मौत?

मुंडेरवा थाना क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर की रहने वाली महिला अलका को डिलिवरी के लिए केडी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था. प्रसव के करीब 24 घंटे बाद तक महिला की स्थिति सामान्य थी, लेकिन अचानक उसने सांस फूलने की शिकायत की. परिजनों का आरोप है कि वार्ड में तैनात अप्रशिक्षित स्टाफ ने बिना किसी वरिष्ठ डॉक्टर की सलाह के महिला को एक इंजेक्शन लगा दिया. इंजेक्शन लगते ही महिला की तड़पकर मौके पर ही मौत हो गई.

अस्पताल प्रशासन ने की लापरवाही छिपाने की साजिश

परिजनों का आरोप है कि जैसे ही महिला ने दम तोड़ा, अस्पताल संचालक और स्टाफ के हाथ-पांव फूल गए. अपनी लापरवाही को छिपाने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक घिनौनी साजिश रची. उन्होंने मृतका को जीवित बताते हुए आनन-फानन में एक रेफरल पर्चा तैयार किया और शव को जबरन एम्बुलेंस में लादकर विदा करने का प्रयास किया. परिजनों का कहना है कि जब वे एक दूसरे नर्सिंग होम पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने महिला के शरीर में कोई हलचल नहीं देखी और नब्ज जांची, तब उन्हें समझ आया कि अलका की मौत काफी पहले हो चुकी है और अस्पताल उनके परिवार को केवल गुमराह कर रहा है.

अस्पताल पर पहले भी लगे हैं लापरवाही के आरोप

स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार का कहना है कि केडी नर्सिंग होम के संचालक का यह कोई पहला कारनामा नहीं है. इससे पूर्व भी इस अस्पताल में कई बार डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत हो चुकी है. हर बार अपनी साख बचाने के लिए मृत मरीज को किसी बड़े सेंटर या सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर पल्ला झाड़ लिया जाता है. मौत की खबर फैलते ही मृतका के गांव जगदीशपुर से भारी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंच गए.

परिजनों ने अस्पताल को घेरकर किया हंगामा

ग्रामीणों के साथ मिलकर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के मुख्य गेट को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराने का प्रयास किया. पीड़ित परिवार का स्पष्ट कहना है कि जब तक दोषी डॉक्टर और इंजेक्शन लगाने वाले स्टाफ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे. इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी है. आखिर किस डॉक्टर की देखरेख में महिला को इंजेक्शन लगाया गया? क्या ड्यूटी पर कोई योग्य चिकित्सक मौजूद था या सिर्फ कंपाउंडरों के भरोसे अस्पताल चल रहा है?

मामले की जांच के आदेश

स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव निगम का कहना है कि मामले की लिखित शिकायत मिलते ही डॉक्टरों की एक टीम गठित कर जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आते ही नर्सिंग होम के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी.

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Input By : सतीश श्रीवास्तव
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Published at : 20 May 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS UP Police
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