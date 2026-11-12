अखिलेश से लेकर सोनिया तक, केसी त्यागी ने एक साथ साधे कई निशाने

राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के सिद्धांत और कार्यक्रम उनके घोषणा पत्र में लिखे होते हैं. लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी है, जिसका घोषणा पत्र रोज बदलता रहता है.

त्यागी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से NDA की सफलता और उसके कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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ओवैसी-चंद्रशेखर ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा

बता दें कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाया है. इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है. दोनों नेताओं ने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का दावा किया है. गठबंधन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और किसानों के मुद्दे उठाने की बात कह रहा है. इसका लक्ष्य दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीतिक विकल्प देना है.

NDA पर असर नहीं पड़ने का दावा

केसी त्यागी ने कहा कि इस गठबंधन से NDA की सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि, उन्होंने माना कि ओवैसी और चंद्रशेखर की मौजूदगी से चुनाव में आक्रामकता बढ़ सकती है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, यह गठबंधन मुस्लिम और दलित वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है. इसका असर खासकर उन सीटों पर पड़ सकता है, जहां जीत-हार का अंतर कम रहता है.

सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले त्यागी?

सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ पर केसी त्यागी ने कहा कि सभी को अपनी आत्मकथा और अनुभव लिखने का अधिकार है. लेकिन इस किताब का मकसद नेहरू-गांधी परिवार को खास दिखाना, अपनी गलतियों को छिपाना और सहयोगियों व विरोधियों की आलोचना करना है.

किताब में मोदी, RSS और पुराने मुद्दों पर चर्चा

सोनिया गांधी की किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और काम करने के तरीके, केंद्र सरकार की नीतियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका और चीन सीमा विवाद पर विचार रखे गए हैं. किताब में 1984 के सिख विरोधी दंगों, ऑपरेशन ब्लू स्टार, बाबरी मस्जिद, बाटला हाउस मुठभेड़ और 26/11 मुंबई हमलों से जुड़े प्रसंग भी चर्चा में हैं. बीजेपी ने इनमें सोनिया के कुछ बयानों पर सवाल उठाए हैं. वहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर किताब को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है.

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