ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश से लेकर सोनिया तक, केसी त्यागी ने एक साथ साधे कई निशाने

अखिलेश से लेकर सोनिया तक, केसी त्यागी ने एक साथ साधे कई निशाने

RLD नेता केसी त्यागी ने सपा के घोषणा पत्र पर तंज कसा. ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन को NDA के लिए बेअसर बताया. सोनिया गांधी की किताब पर भी उन्होंने निशाना साधा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Nov 2026 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के सिद्धांत और कार्यक्रम उनके घोषणा पत्र में लिखे होते हैं. लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी है, जिसका घोषणा पत्र रोज बदलता रहता है.

त्यागी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से NDA की सफलता और उसके कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, कुमारी सैलजा के दौरे पर होगा कुछ बड़ा?
उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, कुमारी सैलजा के दौरे पर होगा कुछ बड़ा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?
आजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-आजाद के अलायंस पर मायावती की पार्टी बोली- 'BSP का गठबंधन...'
ओवैसी-आजाद के अलायंस पर मायावती की पार्टी बोली- 'BSP का गठबंधन...'

यह भी पढ़ें- SPM का CM फेस आजाद, इमरान मसूद बोले- चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई, ओवैसी को थोड़ा...

ओवैसी-चंद्रशेखर ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा

बता दें कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाया है. इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है. दोनों नेताओं ने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का दावा किया है. गठबंधन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और किसानों के मुद्दे उठाने की बात कह रहा है. इसका लक्ष्य दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीतिक विकल्प देना है.

NDA पर असर नहीं पड़ने का दावा

केसी त्यागी ने कहा कि इस गठबंधन से NDA की सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि, उन्होंने माना कि ओवैसी और चंद्रशेखर की मौजूदगी से चुनाव में आक्रामकता बढ़ सकती है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, यह गठबंधन मुस्लिम और दलित वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है. इसका असर खासकर उन सीटों पर पड़ सकता है, जहां जीत-हार का अंतर कम रहता है.

सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले त्यागी?

सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ पर केसी त्यागी ने कहा कि सभी को अपनी आत्मकथा और अनुभव लिखने का अधिकार है. लेकिन इस किताब का मकसद नेहरू-गांधी परिवार को खास दिखाना, अपनी गलतियों को छिपाना और सहयोगियों व विरोधियों की आलोचना करना है.

किताब में मोदी, RSS और पुराने मुद्दों पर चर्चा

सोनिया गांधी की किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और काम करने के तरीके, केंद्र सरकार की नीतियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका और चीन सीमा विवाद पर विचार रखे गए हैं. किताब में 1984 के सिख विरोधी दंगों, ऑपरेशन ब्लू स्टार, बाबरी मस्जिद, बाटला हाउस मुठभेड़ और 26/11 मुंबई हमलों से जुड़े प्रसंग भी चर्चा में हैं. बीजेपी ने इनमें सोनिया के कुछ बयानों पर सवाल उठाए हैं. वहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर किताब को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है.

यह भी पढ़ें- 'मुसलमान होना आजम खान का दोष' जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
Read More
Published at : 12 Nov 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS KC Tyagi LUCKNOW
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, कुमारी सैलजा के दौरे पर होगा कुछ बड़ा?
उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, कुमारी सैलजा के दौरे पर होगा कुछ बड़ा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?
आजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-आजाद के अलायंस पर मायावती की पार्टी बोली- 'BSP का गठबंधन...'
ओवैसी-आजाद के अलायंस पर मायावती की पार्टी बोली- 'BSP का गठबंधन...'
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मस्जिद एसोसिएशन ने मोहन भागवत की जमकर की तारीफ, कहा- 'हम एक नहीं, लेकिन...'
मस्जिद एसोसिएशन ने मोहन भागवत की जमकर की तारीफ, कहा- 'हम एक नहीं, लेकिन...'
महाराष्ट्र
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
ट्रेंडिंग
Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget