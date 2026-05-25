कौशांबी में हाईवे पर पलटा बकरियों से भरा ट्रक, घायलों की मदद की बजाय भीड़ में मची लूट की होड़

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बकरियों को लेकर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर नेशनल हाइवे पर पलट गया. इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने बकरियों की लूट मच गई है. लोग घायलों की मदद की बजाय बकरियों को उठाकर भागते नजर आए.

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को बकरियों को लेकर जाते देखा जा सकता है. लोगों की भीड़ कोई कंधे पर उठाकर तो कोई गोद में भरकर बकरियों को ट्रक से लूटता दिखाई दिया. हैरानी की बात ये हैं कि इस दौरान किसी ने भी घायलों की मदद करने की कोशिश तक नहीं की.

अनियंत्रित होकर पलटा बकरियों से भरा ट्रक

ये घटना कोखराज थाना क्षेत्र के टेढ़ी मोड के पास नेशनल हाइवे की है जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर अचानक हाइवे पर पलट गया. हादसे में ट्रक में मौजूद कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और मदद की गुहार लगाते रहे. लेकिन, मौके पर जुटी संवेदनहीन भीड़ ने घायलों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सड़क पर बिखरी बकरियों को लूटने के लिए टूट पड़ी.

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हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि वो इस बात की जाँच कर रही है कि ट्रक कैसे अनियंत्रित हुआ. आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. ट्रक को जब्त कर लिया गया है.

वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लोग किस कदर क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे हैं. बेजुबानों पर रहम खाने के बजाय, भीड़ मरी और गंभीर रूप से घायल बकरियों को बेरहमी से सड़क पर घसीट कर ले जा रही है. इस घटना ने समाज की अंधी दौड़ और संवेदनहीनता की एक खौफनाक तस्वीर पेश की है, जिसे देखकर इंटरनेट पर लोग भारी आक्रोश जता रहे हैं.

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