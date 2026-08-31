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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: मुआवजे का ऐलान, गोदाम पर चलेगा बुलडोजर

कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: मुआवजे का ऐलान, गोदाम पर चलेगा बुलडोजर

कौशांबी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजे का ऐलान किया है. साथ ही घायलों का हाल भी मुख्यमंत्री ने जाना है.

Written By : अभिसार भारतीय |  Updated at : 31 Aug 2026 07:05 PM (IST)
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कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है, कौशांबी घटना पर सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया. कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों को ₹2-2 लाख की आर्थिक सहायता और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही सीएम योगी ने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं, साथ ही घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश स्थित कौशांबी में पिपरी पुलिस स्टेशन इलाके के महमूदपुर में स्थित एक पटाखे में धमाके की घटना सामने आई है, पटाखा गोदाम ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, इस धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, साथ ही धमाके की वजह से कई मकान भी जमींदोज हो गए हैं.

कौशांबी में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट, 11 लोगों की मौत

पटाखा गोदाम पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

वहीं, पटाखा फैक्ट्री धमाके पर प्रशासनिक एक्शन भी देखने को मिल रहा है. इस मामले में गोदाम मालिक आदिल समेत 6 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही इस मामले में आरोपी के गोदामों में बुलडोजर की कार्रवाई होनी है. वहीं धमाके से आसपास के आधा दर्जन से अधिक मकान जमीदोंज हो गए हैं.

मृतकों को 2-2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान

वहीं, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत का बयान सामने आया है. पुलिस अधीक्षक ने ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है. साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है.

सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख

कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, योगी आदित्यनाथ ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. साथ ही अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की.

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Published at : 31 Aug 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
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