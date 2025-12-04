हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: मौसी के प्यार में पागल युवक, पुलिस की हुई एंट्री...फिर परिजनों को समझाकर कराई शादी

यूपी: मौसी के प्यार में पागल युवक, पुलिस की हुई एंट्री...फिर परिजनों को समझाकर कराई शादी

UP News: प्रेमी युगल परिजनों की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे. दोनों ने साथ जीने मरने की कसम भी खा ली. उनके प्यार की भनक परिजनों को हुई तो उन लोगों ने बंदिश लगाना शुरू कर दिया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 04 Dec 2025 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपनी ही मौसी के प्यार में पागल होकर शादी रचा ली है. हालांकि इस शादी के लिए प्रेमी युगल के परिजन खुश नहीं थे. मामला पुलिस तक पहुंचा तो मोहब्बतपुर पइंसा थानेदार राजेंद्र कुमार वर्मा एवं उनकी टीम ने इंसानियत का परिचय देते हुए दोनों के परिजनों को समझा बुझाकर राजी किया. इसके बाद एक मंदिर में ले जाकर शादी करवा दी. इस बेमेल शादी की हर तरफ चर्चा हो रही है, वहीं प्रेमी युगल भी शादी से काफी खुश नजर आ रहा है.

मोहब्बतपुर पइंसा थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर निवासी कृष्ण कुमार (24) पुत्र भोला प्रसाद मेहनत मजदूरी  करता है. तीन साल पहले चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना क्षेत्र के कांकोट गांव अपने ननिहाल गया था. वहीं पर उसकी मुलाकात संजना देवी (23) से मुलाकात हुई. रिश्ते में संजना देवी उसकी मौसी लगती थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो अपने रिश्ते को भूल गए और उन्होंने एक दूसरे को दिल दे दिया. वह पहले मोबाइल फोन पर एक दूसरे से बात करते थे लेकिन धीरे-धीरे उनके बातचीत का सिलसिला मिलने जुलने में बदल गया.

वहीं प्रेमी युगल परिजनों की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे. दोनों ने साथ जीने मरने की कसम भी खा ली. उनके प्यार की भनक परिजनों को हुई तो उन लोगों ने बंदिश लगाना शुरू कर दिया. इसे लेकर दोनों परिवार के बीच दरार भी उत्पन्न हो गई लेकिन कृष्ण और संजना एक दूसरे से शादी करने की जिद पर अड़ गए.

इस बात को लेकर कई बार पंचायत भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला. यह मामला बुधवार को मोहब्बतपुर पइंसा थाने पहुंचा. थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार वर्मा ने सूझबूझ का परिचय दिया. इसके बाद दोनों पक्षों को थाना बुलाया, उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी. इसके बाद दोनों परिवार की खुशहाली के लिए शादी करने की सलाह दी लेकिन वह शादी करने को राजी नहीं हुए. हालांकि किसी तरह से थानेदार ने दोनों परिवार को शादी के लिए राजी किया. इसके बाद एक मंदिर में ले जाकर शादी करवा दिया. अब मौसी से प्रेमिका बनी संजना अपने प्रेमी कृष्ण के घर पर रह रही है, इस अनोखी शादी की चारों तरफ चर्चा है.

Input By : अभिसार भारतीय
और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 04:18 PM (IST)
Tags :
Kaushambi News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Delhi Pollution: 'किस मौसम का मजा लें' | Priyanka Gandhi | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच खेलने का कितना पैसा लेंगे विराट कोहली? रकम जान आपके होश उड़ जाएंगे
विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच खेलने का कितना पैसा लेंगे विराट कोहली? रकम जान आपके होश उड़ जाएंगे
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
यूटिलिटी
इस राज्य में महिलाओं को साल में 12 दिन की मिलेगी पीरियड्स लीव, जानें किस उम्र तक उठा सकती हैं फायदा?
इस राज्य में महिलाओं को साल में 12 दिन की मिलेगी पीरियड्स लीव, जानें किस उम्र तक उठा सकती हैं फायदा?
शिक्षा
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Embed widget