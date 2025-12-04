यूपी: मौसी के प्यार में पागल युवक, पुलिस की हुई एंट्री...फिर परिजनों को समझाकर कराई शादी

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपनी ही मौसी के प्यार में पागल होकर शादी रचा ली है. हालांकि इस शादी के लिए प्रेमी युगल के परिजन खुश नहीं थे. मामला पुलिस तक पहुंचा तो मोहब्बतपुर पइंसा थानेदार राजेंद्र कुमार वर्मा एवं उनकी टीम ने इंसानियत का परिचय देते हुए दोनों के परिजनों को समझा बुझाकर राजी किया. इसके बाद एक मंदिर में ले जाकर शादी करवा दी. इस बेमेल शादी की हर तरफ चर्चा हो रही है, वहीं प्रेमी युगल भी शादी से काफी खुश नजर आ रहा है.

मोहब्बतपुर पइंसा थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर निवासी कृष्ण कुमार (24) पुत्र भोला प्रसाद मेहनत मजदूरी करता है. तीन साल पहले चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना क्षेत्र के कांकोट गांव अपने ननिहाल गया था. वहीं पर उसकी मुलाकात संजना देवी (23) से मुलाकात हुई. रिश्ते में संजना देवी उसकी मौसी लगती थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो अपने रिश्ते को भूल गए और उन्होंने एक दूसरे को दिल दे दिया. वह पहले मोबाइल फोन पर एक दूसरे से बात करते थे लेकिन धीरे-धीरे उनके बातचीत का सिलसिला मिलने जुलने में बदल गया.

वहीं प्रेमी युगल परिजनों की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे. दोनों ने साथ जीने मरने की कसम भी खा ली. उनके प्यार की भनक परिजनों को हुई तो उन लोगों ने बंदिश लगाना शुरू कर दिया. इसे लेकर दोनों परिवार के बीच दरार भी उत्पन्न हो गई लेकिन कृष्ण और संजना एक दूसरे से शादी करने की जिद पर अड़ गए.

इस बात को लेकर कई बार पंचायत भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला. यह मामला बुधवार को मोहब्बतपुर पइंसा थाने पहुंचा. थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार वर्मा ने सूझबूझ का परिचय दिया. इसके बाद दोनों पक्षों को थाना बुलाया, उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी. इसके बाद दोनों परिवार की खुशहाली के लिए शादी करने की सलाह दी लेकिन वह शादी करने को राजी नहीं हुए. हालांकि किसी तरह से थानेदार ने दोनों परिवार को शादी के लिए राजी किया. इसके बाद एक मंदिर में ले जाकर शादी करवा दिया. अब मौसी से प्रेमिका बनी संजना अपने प्रेमी कृष्ण के घर पर रह रही है, इस अनोखी शादी की चारों तरफ चर्चा है.