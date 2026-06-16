उत्तर प्रदेश के बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकले सिख श्रद्धालुओं और कर्णप्रयाग के एक होटल के कर्मचारियों के बीच मंगलवार को भोजन को लेकर हुए विवाद ने देखते-देखते भयावह रूप ले लिया. बात-बात में शुरू हुई तकरार हिंसक झड़प में तब्दील हो गई और धारदार हथियार तक निकल आए, जिससे होटल कर्मचारी सहित चार स्थानीय लोग लहूलुहान हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यात्रियों को परोसे गए भोजन को लेकर पहले मामूली नोकझोंक हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गरमागरमी बढ़ती चली गई. स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि मारपीट शुरू हो गई और इस दौरान धारदार हथियार के इस्तेमाल की भी बात सामने आई है. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

बद्रीनाथ मार्ग पर लग गया जाम

घटना की सूचना जंगल में आग की तरह फैली और आक्रोशित स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए.उन्होंने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों दिशाओं में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इस बाधा से बद्रीनाथ जा रहे हजारों तीर्थयात्री भी घंटों फंसे रहे. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. समझाइश के बाद किसी तरह जाम खुलवाया गया और मामले की विधिवत जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और पुलिस पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखे हुए है.

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पुलिस ने शुरू की जांच

स्थानीय पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है. इसके साथ ही इस घटना ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की मुस्तैदी की पोल भी खोल दी है. आखिर इतनी बड़ी घटना में पुलिस काफी देर बाद नजर आई, जबकि दावे किए गए थे कि पुलिस लगातार निगरानी करेगी. फिलहाल चारधाम यात्रा लगातार जारी है माना जा रहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो सकती है.

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