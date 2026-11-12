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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकुरान वाली आयतों के पेंडेंट पर विवाद, करीना कपूर के समर्थन में आए सांसद नदवी

कुरान वाली आयतों के पेंडेंट पर विवाद, करीना कपूर के समर्थन में आए सांसद नदवी

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के कुरान की आयतों वाला एक पेंडेंट पहने पर और राम मंदिर को लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद की टिप्पणी पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने बयान दिया है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 12 Nov 2026 01:18 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुए विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान सामने आया है. दरअसल, करीना कपूर ने कुरान की आयतों वाला एक पेंडेंट पहना था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया. इस मामले में कई लोगों ने करीना के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया है.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि चाहे कोई कुरान की आयतों वाला पेंडेंट फैशन के तौर पर पहने या किसी अन्य वजह से, अगर वह कुरान-ए-करीम की आयतों पर विश्वास रखता है और पूरी श्रद्धा एवं सच्चे दिल से उसे पहनता है, तो उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए. इस पर सवाल उठाने का किसी को कोई हक नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर करीना इसे इस विश्वास के साथ पहन रही हैं कि इससे उनके सम्मान की रक्षा होगी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. बस इसे सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए और आस्था की अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए.

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आरएसएस के लोग हिंदू धर्म को छोटा करने में लगे

वहीं, अयोध्या में भगवान राम और राम मंदिर को लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद की टिप्पणी पर भी मोहिबुल्लाह नदवी ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हिंदू धर्म की परिभाषा, व्याख्या और अर्थ केवल उसी रूप तक सीमित नहीं हैं, जिसे आरएसएस और बीजेपी पेश करते हैं. हजारों साल पुरानी हिंदू सभ्यता और उसके दर्शन की अपनी महानता है, जो आज भी कायम है. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मानता है, तब भी वह हिंदू कहलाता है और अगर किसी को नहीं मानता, तब भी वह हिंदू कहलाता है.

आरएसएस के लोग हिंदू धर्म को छोटा करने में लगे हुए हैं, ऐसे में उन्हें क्या ही मशवरा दिया जाए. मोहिबुल्लाह नदवी ने आगे कहा कि उनके पास कई हिंदू भाई-बहन आते हैं. इनमें कुछ मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि कुछ मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद सभी खुद को हिंदू कहलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जन्म हिंदू परिवारों में हुआ है. आस्था को इस तरह सीमित करना ही समस्या पैदा करने वाला है.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 12 Nov 2026 01:18 PM (IST)
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UP NEWS KAREENA KAPOOR
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