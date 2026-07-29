कांवड़ यात्रा: मुजफ्फरनगर-गाजियाबाद में बदला ट्रैफिक रूट, पढ़ें पूरी डिटेल
Kanwar Yatra 2026: इन पाबंदियों से दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और सहारनपुर के बीच यात्रा पर असर पड़ने की सम्भावना है और रास्ते बदले जाने की वजह से यात्रियों को लंबा सफर करना पड़ सकता है.
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में सावन महीने में कांवड़ यात्रा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है. जिसमें चार अगस्त से मुजफ्फरनगर जिले में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंग नहर मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. ये कदम इस लिए उठाया गया है ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत न हो.
इन पाबंदियों से दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और सहारनपुर के बीच यात्रा पर असर पड़ने की सम्भावना है और रास्ते बदले जाने की वजह से यात्रियों को लंबा सफर करना पड़ सकता है और बस तथा टैक्सी का किराया भी अधिक देना पड़ सकता है.
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30 जुलाई से भारी वाहनों पर रोक
मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार ने बुधवार को बताया कि 30 जुलाई से मुख्य रास्तों पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी जबकि चार अगस्त से जिले में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंग नहर मार्ग पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. एसएसपी ने आगे बताया , "यात्रा के दौरान कांवड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से हो, इसके लिए वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा."
इसके साथ ही मार्ग परिवर्तन योजना के तहत हरिद्वार और सहारनपुर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को देवबंद, पचेंडा, मीरापुर और मेरठ के मवाना से होते हुए दिल्ली तक भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि वापसी का यातायात भी इसी रास्ते से होगा.
रोडवेज बसें डायवर्ट रूट से चलेंगी
अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने मार्ग परिवर्तन के तहत निर्धारित रास्तों पर बसें चलाने का प्रबंध किया है, हालांकि अतिरिक्त दूरी की वजह से यात्रियों को अधिक समय लग सकता है और किराया भी ज्यादा देना पड़ सकता है. कांवड़ यात्रा के तहत भगवान शिव के भक्त हरिद्वार तथा गंगा के अन्य तटों से पवित्र गंगा जल लाते हैं और उसे पैदल चलकर अपने गृहनगरों के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। यह यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त को सम्पन्न होगी.
भारी वाहनों का डायवर्जन इस प्रकार रहेगा
29/30 जुलाई की आधी रात से 12.08.2026 की रात 12 बजे तक कांवड़ यात्रा नहर पटरी मार्ग (चौ0 चरण सिंह कांवड़ मार्ग), एनएच-58 तथा दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस-वे डासना से (गाजियाबाद से मेरठ की दिशा में) भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. इसी तरह 29/30 जुलाई की मध्य रात्रि से 12 अगस्त की मध्य रात्रि तक एनएच-709AD मीरापुर (मुजफ्फरनगर) से गंगा बैराज (बिजनौर) मार्ग पर भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
हल्के एवं मध्यम वाहनों का डायवर्जन
29/30 जुलाई की रात 12 बजे से 4 अगस्त की रात 12 बजे तक हल्के एवं मध्यम वाहन (मेरठ–मुजफ्फरनगर–हरिद्वार की दिशा में) एनएच-58 की बाँयी लेन पर Two way (आने-जाने की दिशा) में चलेंगे, जबकि इस मार्ग की दाहिनी लेन हरिद्वार से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिये आरक्षित रहेगी.
चार अगस्त की रात 12 बजे से 12अगस्त की रात 12 बजे तक एनएच-58 पर हरिद्वार-मुजफ्फरनगर-मेरठ की दिशा में हल्के एवं मध्यम वाहन का यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. 4 अगस्त की रात 12 बजे से 12 अगस्त की रात 12 बजे तक एनएच-58 पर मेरठ से हरिद्वार की दिशा तथा गाजियाबाद से मेरठ दिशा में सभी प्रकार का यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
गाजियाबाद में डायवर्जन प्लान लागू
गाजियाबाद में पुलिस ने 29 जुलाई से 12 अगस्त तक अलग-अलग चरणों में मार्ग परिवर्तन योजना का ऐलान किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की ओर से शहर में आने वाली भारी मालवाहक गाड़ियों के आगमन पर बुधवार सुबह से रोक लगा दी गई है और उन्हें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के रास्ते भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि पांच अगस्त की सुबह से हल्के वाणिज्यिक वाहनों, कारों, टेम्पो और अन्य यात्री वाहनों पर पाबंदियां लागू हो जाएंगी.
गंगनहर और पाइपलाइन रोड पूरी तरह बंद रहेगी
सूत्रों ने बताया कि गंग नहर के किनारे वाली सड़क और पाइपलाइन रोड पूरी तरह बंद रहेंगी, जबकि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सात अगस्त से कांवड़ियों को छोड़कर बाकी लोगों के वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी. अधिकारियों ने पांच अगस्त से सीमापुरी सीमा और तुलसी निकेतन से गाजियाबाद शहर में सभी तरह की सरकारी और निजी बसों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है और उन्हें दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है.
11 जोन और 24 सेक्टर में बंटा जिला
गाजियाबाद के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रशासनिक देखरेख के लिए जिले को 11 जोन, 24 सेक्टर और 108 सब-सेक्टर में बांटा गया है.
अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगभग 300 कांवड़ शिविर लगाए जाने की उम्मीद है, जिनमें 205 से ज़्यादा कांवड़ संगठन हिस्सा लेंगे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा 24 से अधिक चिकित्सा शिविर, 65 एम्बुलेंस और 250 से अधिक रिज़र्व हॉस्पिटल बेड की व्यवस्था की गयी है और साथ ही, गंग नहर के संवेदनशील घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जाएंगी.
अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्ती
अफसरों के अनुसार प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले मांसाहारी भोजनालयों को बंद कराया है और शराब की 170 दुकानों की जांच की है. उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर ट्रांसफॉर्मर को ढका गया है. अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी, वहीं अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की गयी है.
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