उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्कॉर्पियो सवार दंबगों ने युवती को उसके घर के पास से अगवा करके गैंगरेप किया. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. आरोप है कि कार सवार आरोपियों में एक पुलिसवाला भी शामिल था. आरोपी गैंगरेप के बाद युवती को घर के पास ही फेंककर भाग गए. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

खबर के मुताबिक कानपुर के थाना सचेंडी अन्तर्गत शंकर नगर ग्राम की है. बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती देर रात घर के पास ही जा रही थी, तभी स्कॉर्पियों कार में दो लोग आए और उसे जबरन कार में खींचकर अगवा कर लिया. इसके बाद आरोपियों ने कार में उससे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

गैंगरेप के बाद पीड़िता को घर के बाहर फेंका

आरोपियों ने दो घंटे तक पीड़िता के साथ बर्बरता की और जब वो बेहोश हो गई तो उसे घर के बाहर ही फेंककर फरार हो गए. परिजनों ने घर के बाहर उसे बुरी हालत में पड़ा देखा तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी. जिसके बाद पुलिस कर्मी उन्हें अपने साथ थाने ले गए.

परिजनों का आरोप हैं कि जब उन्होंने पुलिसवालों को बताया कि आरोपियों में यें पुलिसकर्मी भी शामिल है तो थाने से उन्हें भगा दिया गया. जिसके बाद अगले दिन पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत की, और सारी घटना के बारे में जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया गया लेकिन, अज्ञात के नाम से शिकायत दर्ज की गई है.

पुलिस ने दर्ज की शिकायत

वहीं इस मामले पर पुलिस उपायुक्त दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि थाना सचेंडी में एक शख्त ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी छोटी बहन के साथ गलत कार्य किया है. इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सचेंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है. पीड़िता के बयानों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है.

