फिर चर्चा में आई 'मैं ठाकुर हूं' बोलने वाली बैंक कर्मचारी आस्था सिंह, छेड़छाड़ का लगाया है आरोप
Kanpur News In Hindi: वीडियो में आस्था सिंह ने दावा किया कि यात्रा के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया और अपनी आपबीती लोगों के सामने रखी.
उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ महीनों पहले 'ठाकुर हूं' कहने वाली वायरल वायरल गर्ल एचडीएफसी बैंक कर्मचारी आस्था सिंह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसमें उन्होंने अपने साथ मुस्लिम इलाके में अपने साथ हुई छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इस बार आस्था ने ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए सार्वजनिक परिवहन में अपने साथ कथित छेड़छाड़ की घटना का आरोप लगाया है.
वीडियो में आस्था सिंह ने दावा किया कि यात्रा के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया और अपनी आपबीती लोगों के सामने रखी. फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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महिलाओं से छेड़छाड़ मामलों में बोलने की अपील
आस्था सिंह ने वीडियो के माध्यम से महिलाओं से ऐसे मामलों में चुप न रहने और गलत व्यवहार का डटकर विरोध करने की अपील की. उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और साहस दोनों जरूरी हैं.सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस मामले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि, घटना से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है और संबंधित पक्ष की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
'मैं ठाकुर हूं' से चर्चा में आयीं थीं
गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी आस्था सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था, जिसमें वह एक विवाद के दौरान स्वयं को 'ठाकुर' हूँ बताते हुए बहस करती दिखाई दी थीं. वह वीडियो भी इंटरनेट पर व्यापक रूप से साझा किया गया था.
फिलहाल, कथित छेड़छाड़ की इस घटना को लेकर पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. मामले की सत्यता और परिस्थितियों की पुष्टि संबंधित जांच के बाद ही हो सकेगी.
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