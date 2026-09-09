कानपुर हत्याकांड: पार्टी में डांस, हत्यारों से फोन पर टच में थी बहू

कानपुर के करोड़पति कारोबारी विनीत मिनोचा के चर्चित हत्याकांड में पुलिस ने जांच में चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, जिस वक्त कारोबारी की हत्या उनके ही घर में नौकरों के जरिए की जा रही थी उसी वक्त कथित मास्टरमाइंड बहू शालू पार्टी में अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी.

पुलिस जांच के अनुसार, शालू कथित तौर पर हत्या की प्लानिंग करने के बाद घर से निकली थी. आरोप है कि इसके बाद वह फोन के जरिए हत्यारों के संपर्क में रही और उन्हें हत्या के दौरान गाइड करती रही. बताया जा रहा है कि जिस पार्टी में शालू अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी, उसे उसके पति सुब्रत ने कानपुर के कॉस्मोजिन लाउंज में आयोजित किया था.

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सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल जांच का अहम हिस्सा

पुलिस अब पार्टी की टाइमलाइन, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और आरोपियों के बीच हुई बातचीत को जांच का अहम हिस्सा मान रही है. यानी एक तरफ घर में करोड़पति कारोबारी की हत्या की जा रही थी और दूसरी तरफ उसी परिवार की बहू पार्टी में दोस्तों के साथ डांस कर रही थी. पुलिस को शक है कि पार्टी में मौजूदगी भी हत्या की साजिश में उसकी भूमिका छिपाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला कानपुर थाना कल्याणपुर क्षेत्रान्तर्गत इंदिरा नगर चौकी क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, दिनांक 06.09.2026 को प्रातः थाना कल्याणपुर क्षेत्रान्तर्गत इंदिरा नगर चौकी क्षेत्र में स्थित प्लैनेट ऑर्बिट सोसाइटी के फ्लैट संख्या सी-104 में रहने वाले विनीत मनुचा की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस इस मामले में लगातार बड़े खुलासे कर रही है.

पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज, वादी एवं अन्य साक्षियों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर विशाल गौतम और राजकिशोर के नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों अभियुक्त घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

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