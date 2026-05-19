कानपुर के नौबस्ता इलाके में 11 साल की जुड़वां बेटियों रिद्धि और सिद्धि की हत्या का मामला पूरे शहर को झकझोर रहा है. इस दर्दनाक वारदात के बाद अब आरोपी पिता शशि रंजन मिश्रा के बयान सामने आए हैं, जिन्होंने मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है.

जेल में आत्महत्या की कोशिश के बाद अस्पताल में आरोपी ने कहा कि वह लंबे समय से आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहा था. उसके मुताबिक, दवा कारोबार में उसके करोड़ों रुपये फंस गए थे और इसी वजह से वह पूरी तरह टूट चुका था.

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आरोपी ने कहा, “सोचिए, अगर किसी का एक करोड़ रुपये फंस जाए या डूब जाए तो वह इंसान किस हाल में होगा. उस वक्त इंसान को सिर्फ मौत और सुसाइड ही रास्ता दिखाई देता है.”

डॉक्टरों और कारोबारियों पर लगाया धोखे का आरोप

शशि रंजन ने दावा किया कि कुछ डॉक्टरों और कारोबारियों ने उसके साथ धोखा किया. उसने बताया कि एक डॉक्टर ने उससे लाखों रुपये लेकर उसकी दवाएं लिखने का वादा किया था, लेकिन बाद में दवा लिखना बंद कर दिया.

उसका कहना है कि कारोबार लगातार घाटे में चला गया, कर्ज बढ़ता गया और इसी वजह से वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा. आरोपी के मुताबिक, इसी तनाव ने उसकी सोचने-समझने की क्षमता पर असर डाला. हालांकि पुलिस का कहना है कि आर्थिक परेशानी किसी भी हालत में इतनी बड़ी वारदात का कारण नहीं बन सकती और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

बेटियों की हत्या पर नहीं जताया पछतावा

मामले की सबसे चौंकाने वाली बात आरोपी का रवैया रहा. अस्पताल में दिए बयान में उसने अपनी बेटियों की हत्या पर कोई पछतावा नहीं जताया. उसने कहा कि अगर बेटियों को पाल नहीं सकते तो भगवान को उन्हें देना ही नहीं चाहिए.

आरोपी ने यह भी कहा कि उसे अपनी सजा मंजूर है और अगर फांसी भी होती है तो वह उसे स्वीकार करेगा. उसके इस बयान के बाद लोगों में भारी गुस्सा है. सोशल मीडिया पर भी लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस जांच में सामने आई पूरी प्लानिंग

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह हत्या अचानक गुस्से में नहीं की गई थी, बल्कि आरोपी ने पहले से पूरी योजना बनाई थी. जांच के मुताबिक, उसने वारदात से एक दिन पहले चापड़ खरीदा था. फिर बेटियों को नशीला पदार्थ दिया और उसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी पूरी रात शवों के पास बैठा रहा. सुबह उसने खुद पुलिस को फोन किया और सरेंडर कर दिया.

पत्नी ने भी किए कई बड़े खुलासे

आरोपी की पत्नी ने भी पुलिस को कई अहम बातें बताई हैं. उसके मुताबिक, शशि रंजन शराब और नींद की गोलियों का आदी था. वह अक्सर मानसिक तनाव में रहता था और कई बार पूरे परिवार को खत्म करने जैसी बातें करता था.

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पत्नी ने बताया कि आरोपी को अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर अजीब तरह का डर और शक रहता था. परिवार के लोग भी उसकी मानसिक हालत को लेकर परेशान रहते थे. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच कराई जा सकती है. वहीं इस दर्दनाक घटना ने पूरे कानपुर को सदमे में डाल दिया है.