उत्तर प्रदेश के कानपुर में तंबाकू व्यापारी के बेटे की लैम्बोर्गिनी कार का कहर देखने को मिला. जहां काले रंग की इस कार ने एक साथ तीन लोगों को जोरदार टक्कर मारते हुए एक खंबे से जा टकराई. इस हादसे में तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं. इस हादसे के बाद एक युवक मौके से फ़रार हो गया ये कौन था, इसकी पहचान नहीं हो पाई हैं. पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है.

ये घटना शहर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर की बताई जा रही है. जहां एक काली रंग की लैम्बोर्गिनी कार ने एक साथ तीन लोगों को जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया. आरोप है कि कार में मौजूद बाउंसर्स ने कार चलाने वाले युवक को वहां से भगा दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया.

लैम्बोर्गिनी कार से तीन लोगों को मारी टक्कर

घटना की सूचना मिलते ही ग्वालटोली थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए. फिलहाल कार में मौजूद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. साथ ही कार थाने लाई गई है. कार से टक्कर में सोनू त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी व तौसीफ को चोटें आईं हैं. सोनू त्रिपाठी की ओर से इस मामले में तहरीर दी गई है.

इस हादसे में घायल सोनू त्रिपाठी ने बताया, कार से टक्कर मारने के बाद जो बाऊंसर्स थे उन्होंने मारपीट की और धमकी भी दी. बताया कि अपने भाई विशाल त्रिपाठी के साथ बुलेट से ग्वालटोली बाजार में सामान लेने पहुंचा था, तभी लैम्बोर्गिनी कार ने पीछे से आकर तेज टक्कर मार दी. टक्कर से तौसीफ नाम के युवक को भी चोटें आईं हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

ग्वालटोली थाना प्रभारी संतोष गौड़ ने बताया कि लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी से तीन लोगों को टक्कर मारी गई है. मौके से एक युवक फरार हुआ है. वह कौन है, इसकी जांच शुरू कर दी गई है. जो पीड़ितों की ओर से तहरीर दी गई, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज होगा.

पुलिस ने मौके से मोहन नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ की जा रही हैं. बता दें कि कानपुर शहर में लैम्बोर्गिनी कार गिने-चुने उद्यमियों के पास ही है. ऐसे में पुलिस के लिए इसकी जाँच करना मुश्किल काम नही हैं.