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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर थार हादसा: आरोपी गीता सचान बोली- ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया

कानपुर थार हादसा: आरोपी गीता सचान बोली- ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया

कानपुर थार हादसे की आरोपी गीता सचान ने मामले पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि दो महिलाओं को बचाने में ब्रैक की जगह एक्सीलेटर दब गया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 11 Nov 2026 05:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर थार एसयूवी हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी महिला ने कहा कि उसने दो महिलाओं को बचाने के लिए गाड़ी मोड़ी थी. वहीं, कोर्ट ने उसे 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.

आरोपी गीता सचान ने कहा, "वह अंकल बिल्कुल बाईं ओर से सटाकर गाड़ी निकाल रहे थे, उनको बचाने के लिए मैंने दाईं ओर गाड़ी की, घबराहट में मुझसे ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और मेरी गाड़ी जाकर आगे भिड़ गई.

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त्योहार का मौसम था और हमें जल्दी घर जाना था- आरोपी

गीता सचान ने कहा, "मैं शॉपिंग करके बहन के साथ वापस आ रही थी और हम उस रास्ते से नहीं जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही खराब रास्ता है. त्योहार का मौसम था और हमें जल्दी घर जाना था तो हम यू-टर्न लेकर उस रास्ते से जा रहे थे, तो हम नॉर्मल ही गाड़ी चला रहे थे.

आरोपी गीता सचान के पिता ने क्या बताया?

गीता सचान के पिता गुड्डू सचान ने बताया, "बच्चे बाजार से लौट रहे थे और लौटते समय किसी को बचाने के चक्कर में ये सारी चीजें हो गईं. जो भी हुआ है, इसके लिए मैं बहुत अफसोस व्यक्त करता हूं. बता दें कि 7 नवंबर की शाम, दीपावली से ठीक पहले, कानपुर के कल्याणपुर इलाके में तेज रफ्तार महिंद्रा थार एसयूवी ने कथित तौर पर स्कूटर को टक्कर मार दी. 

एसयूवी ने दोपहिया वाहन को करीब 50 से 60 मीटर तक घसीटा, फिर सड़क किनारे दीवार या रेलिंग से टकरा गई.स्कूटर सवार, जिनकी उम्र 55 से 60 साल बताई जा रही है, एलआईसी एजेंट थे और अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदकर घर लौट रहे थे. उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. 

एसयूवी छोड़कर मौके से फरार हो गई थी गीता

हादसे के बाद, सचान और उनकी नाबालिग बहन, जो पैसेंजर सीट पर बैठी थीं, कथित तौर पर एसयूवी छोड़कर मौके पर बुलाई गई दूसरी कार से चली गईं. पीड़ित परिवार के विरोध के बाद, पुलिस ने वाहन को ट्रेस किया और 8 नवंबर को सचान को गिरफ्तार कर लिया.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS UP Police
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