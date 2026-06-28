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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर में बेटे-बहू की हैवानियत, बुजुर्ग पिता को फावड़े से धमकाया फिर सड़क पर घसीटा

कानपुर में बेटे-बहू की हैवानियत, बुजुर्ग पिता को फावड़े से धमकाया फिर सड़क पर घसीटा

Kanpur News In Hindi: कानपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बेटे और बहू हाथ में फावड़ा लिए पहले पिता को धाराप्रवाह गालियां देता है फिर धक्का देकर गिरा देता है.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 28 Jun 2026 01:59 PM (IST)
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कानपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जहां बेटे और बहू ने बाप की बेरहमी से पिटाई कर दी. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है कि हाथ में फावड़ा लिए बेटा पहले पिता को धाराप्रवाह गालियां देता है फिर धक्का देकर गिरा देता है. इसके बाद पिता के मुंह पर ताबड़तोड़ तमाचे बरसाने लगता है. 

बेटे और बहू ने क्रूरता दिखाते हुए पिता के पैर पकड़ हाईवे पर घसीटे

यह क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती. जमीन पर नंगे बदन पड़े पिता के पैर पकड़ कर हाईवे पर घसीटता हुआ घर की ओर ले जाता है. इस काम में उसकी पत्नी भी साथ दे रही है. जानकारी के मुताबिक बेटा बीएसएफ और पत्नी पुलिस में तैनात में है. उधर, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने वृद्ध का मेडिकल कराया. हालांकि बुजुर्ग ने बेटे के खिलाफ तहरीर देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं.

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इतने अपमान के बाद भी पिता ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से किया मना

वायरल वीडियो महाराजपुर हाईवे की सर्विस रोड के फुटपाथ का बताया जा रहा है. जिसमें एक बेटा अपने ही 65 साल के पिता को फावड़ा लेकर धक्का देता है और फिर पैर पकड़कर उन्हें फुटपाथ से सड़क तक घसीटता है. इतने अपमान के बाद भी पिता ने पुलिस ने ना ही पुलिस में शिकायत की और ना किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. मगर उनके इनकार करने के बाद भी पुलिस का कहना है कि आरोपी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं जब पुलिस आरोपी के घर गई तो वह वहां नहीं मिला, बताया गया कि वे कुछ दिन के लिए ही छुट्टियों पर आया था.  

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 28 Jun 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS UP Police CRIME NEWS
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