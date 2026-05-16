उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने रावतपुर के होटल में चल रहे सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ किया है. यहां से तीन युवतियां और नौ युवकों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस के मुताबिक ये कथित रूप से सेक्स रैकेट में संलिप्त थे. इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हडकंप मचा रहा. होटल के कमरों में कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं.

वहीं एक जानकारी और चौंकाने वाली आई है कि होटल में आने वाले युवक और युवतियों से ब्लैकमेलिंग भी की जा रही थी. हिडेन कैमरे से रिकॉर्डिंग की जा रही थी. फ़िलहाल पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, कल्याणपुर प्रभारी डा सुमेध मिलिंद जाधव और एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर रावतपुर के विनायकपुर स्थित रिद्धि पैलेस में छापा मारा. पुलिस की इस छापेमारी से अफरा तफरा मच गई. कमरों की तलाशी ली गई मौके से तीन युवतियां और आठ युवक हिरासत में लिए गए. पूछताछ के बाद छह लोगों की सेक्स रैकेट में संलिप्तता नहीं मिली. जिसकी वजह से उनका शांति भंग में चालान किया गया है. जबकि तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान औरैया के निनारी निवासी सेक्स रैकेट सरगना प्रमोद गुप्ता, रावतपुर की प्रीति सिंह, नवाबगंज की मीनू, नवाबगंज की किरण और बर्रा निवासी अंबिका के रूप में हुई है.

कई आपत्तिजनक चीजें बरामद

पुलिस की तलाशी में टीम को कैमरा चार्जर, मोबाइल फोन और कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं. यहां आने वाले ग्राहकों से ब्लैकमेलिंग भी होती थी. पुलिसिया पूछताछ में पता चला है कि प्रमोद अपने साथियों के संग मिलकर लड़कियों को लालच देकर देह व्यापार कराता था. यही नहीं आरोपित कमरों में हिडन कैमरा लगाकर कमरे की रिकॉर्डिंग करते थे जिसके बाद ग्राहकों से ब्लैकमेलिंग का खेल खेला जाता था. पुलिस को करीब 50 से अधिक वीडियो भी मिलने का दावा किया जा रहा है.

यही नहीं आरोपी प्रमोद गुप्ता पहले भी सेक्स रैकेट चलाता था.और कुछ दिन पहले ही ये होटल किराए पर लिया ही सेक्स रैकेट के लिए था.

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