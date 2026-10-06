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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडथाईलैंड की युवती का कानपुर के युवक पर 60 लाख की ठगी का आरोप, कहा- 'धर्म परिवर्तन...'

थाईलैंड की युवती का कानपुर के युवक पर 60 लाख की ठगी का आरोप, कहा- 'धर्म परिवर्तन...'

थाईलैंड की युवती का आरोप है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और करीब 12 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी. उसके तीन बच्चे भी हैं.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 06 Oct 2026 05:43 PM (IST)
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थाईलैंड की एक युवती ने कानपुर के एक युवक पर शादी, 60 लाख की कथित ठगी और धर्म परिवर्तन के दबाव का सनसनीखेज आरोप लगाया है. थाईलैंड से भारत आई एक युवती ने इरफान नाम के युवक पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती का दावा है कि करीब दो साल पहले थाईलैंड में दोनों की शादी हुई थी. शादी के बाद अलग-अलग जरूरतों के नाम पर उससे करीब 60 लाख रुपये लिए गए.

आरोप ये भी है कि जब युवती ने अपने पैसे वापस मांगे तो उस पर धर्म परिवर्तन करने और बुर्का पहनने का दबाव बनाया गया. युवती के मुताबिक उसे कथित तौर पर कहा गया कि धर्म परिवर्तन के बाद ही रकम वापस की जाएगी.

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'पहले से शादीशुदा है आरोपी'

मामले में एक और गंभीर दावा सामने आया है. युवती का आरोप है कि इरफान पहले से शादीशुदा था और करीब 12 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी. उसके तीन बच्चे भी हैं. इसके बावजूद उसने थाईलैंड जाकर युवती से शादी की.

मामले की जांच कर रही पुलिस

धर्म परिवर्तन के दबाव, कथित 60 लाख की ठगी और पहले से शादीशुदा होने के आरोपों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है. पुलिस अब शादी से जुड़े दस्तावेज, पैसों के लेन-देन और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोपों की जांच कर रही है. आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 06 Oct 2026 05:43 PM (IST)
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Kanpur News UP NEWS
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