कानपुर में नाम बदलकर छात्रा से रेप, कमिश्रनर के निर्देश पर आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कानपुर से 'लव जिहाद' का मामला सामने आया है. एक युवक ने नाम बदलकर छात्रा को प्रेमजाल में फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया. इसके बाद छात्रा की अश्लील वीडियो फोटो वीडियो दिखाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने लगा. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

बताया गया कि, थाना कल्याणपुर निवासी 11वीं की छात्रा की राजा नाम के युवक से दो साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. एक साथ घूमना-फिरना होने लगा. युवक का असली नाम नियाज अहमद खान था. जब छात्रा को लड़के की असलियत पता चली तो उसने नियाज को खरी खोटी सुनाई.

बेहोशी की हालत में आरोपी ने किया रेप

इसके बाद लड़के ने साजिश के तहत छात्रा को होटल में बुलाया कि कुछ बात करनी है और माफी मांगनी है. छात्रा युवक के झांसे में आ गई और होटल पहुंच गई. युवक ने साजिश के तहत छात्रा को नशीली कोलड्रिंक पिलाई, जिससे वो अपनी सुधबुध खो बैठी.

धर्म बदलने का बनाया दबाव

बताया गया कि, युवक ने छात्रा से बेहोशी की हालत में उससे दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो और फोटो खींच ले ली. इसके बाद आरोपी ने छात्रा की वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण किया. इसके बाद युवक ने छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा.

कमिश्नर ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

युवक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने परिजनों को सारी बात बताई. इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर थाना रावतपुर शिकायत लेकर गए लेकिन पुलिस ने छात्रा पर ही आरोप मढ़ते थाने से भगा दिया. थाने से निराशा हाथ लगने के बाद छात्रा के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से इंसाफ की गुहार लगाई है. कमिश्नर ने आरोपी युवक पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि महिला अपराध पर तत्परता के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. हालांकि, नियाज़ अहमद ने गिरफ्तारी से पूर्व अपने फेसबुक अकाउंट को एडिट कर बेबी राजा खान कर लिया था.