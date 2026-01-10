हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट, फरार आरोपी दारोगा पर 50000 रुपये इनाम घोषित

कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट, फरार आरोपी दारोगा पर 50000 रुपये इनाम घोषित

Kanpur Gangrape: कानपुर में नाबालिग से कार में अपहरण कर गैंगरेप का गंभीर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है.

By : अशोक सिंह, कानपुर | Updated at : 10 Jan 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

कानपुर में कार में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें भीमसेन चौकी प्रभारी दारोगा अमित मौर्या की सीधी भूमिका सामने आई है. घटना सचेंडी थाना क्षेत्र की है और वारदात के बाद से आरोपी दरोगा फरार है. दो दिन से अधिक समय तक गिरफ्तारी न होने पर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला कानपुर का है, जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि पुलिस की कार्यशैली और छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे-वैसे मामले की परतें और भयावह होती चली गईं. पीड़िता के अनुसार रविवार रात करीब 10 बजे वह घर से बाहर निकली थी, तभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी उसके पास आकर रुकी. गाड़ी में सवार दो युवकों ने उसे जबरन दबोच लिया और कार में खींच लिया. इसके बाद उसे सचेंडी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां शीशे बंद कार के अंदर करीब दो घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की गई.

जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

पीड़िता मदद के लिए चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सुनसान इलाके और बंद शीशों के कारण उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंच सकी. हर पल वह अपनी जान बचाने के लिए जूझती रही. जांच में सामने आया है कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में वारदात हुई, वह भीमसेन चौकी प्रभारी दरोगा अमित मौर्या की ही थी. आरोप है कि इस घिनौनी वारदात को दरोगा अमित मौर्या ने शिवबरन नाम के एक कथित पत्रकार के साथ मिलकर अंजाम दिया. वारदात के बाद जब पीड़िता की हालत बेहद खराब हो गई, तब आरोपी उसे देर रात उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गए.

पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक सख्ती

किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पीड़िता के भाई ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित कीं, लेकिन दो दिन से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी वह पुलिस की पकड़ से बाहर है. इसी लापरवाही को देखते हुए आरोपी पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया. साथ ही कार्रवाई में ढिलाई बरतने के आरोप में भीमसेन चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है, जबकि संबंधित एसीपी को लाइन हाजिर किया गया है. इस पूरे मामले की निगरानी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वी के सिंह कर रहे हैं.

अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
Published at : 10 Jan 2026 01:16 PM (IST)
Kanpur News
